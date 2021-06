Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora a HBO Max, a Paramount + e outras estejam começando a oferecer planos mais baratos com anúncios, não espere que a Disney + faça o mesmo.

Ao falar na 23ª Conferência Anual de Comunicações do Credit Suisse, o CEO da Disney, Bob Chapek, respondeu a uma pergunta de um moderador e outros sobre se o serviço de streaming Disney + planejava introduzir um plano com suporte de publicidade no futuro. Ele não descartou a possibilidade para sempre, mas também indicou que não está em andamento.

“Estamos sempre reavaliando como vamos ao mercado em todo o mundo, mas não temos planos agora para fazer isso. Estamos felizes com os modelos que temos agora ”, disse Chapek. “Não vamos nos limitar e dizer não a nada. Mas, agora, não temos planos para isso. ”

Chapek observou que o Disney + também foi lançado com um preço "muito atraente".

O Disney +, é claro, recentemente aumentou suas taxas em US $ 1 por mês e, sem dúvida, ficará mais caro com o tempo, assim como o Netflix nos últimos anos. Mas Chapek disse que a Disney não viu uma queda no número de assinaturas e está planejando agressivamente adicionar montes de novos conteúdos nos anos para justificar seu preço.

A menos que algo drástico aconteça e o Disney + comece a sangrar os usuários em algum momento, duvidamos que seja necessário introduzir uma camada de anúncios para manter os assinantes viciados.

Escrito por Maggie Tillman.