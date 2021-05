Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney adicionará 10 temporadas de The Walking Dead à Star na Disney + em julho, com a 11ª temporada marcada para estrear no serviço de streaming no Reino Unido.

O programa da Fox é baseado nas histórias em quadrinhos de Robert Kirkman e tem sido uma das séries de TV mais amadas e bem-sucedidas dos últimos tempos.

As primeiras 10 temporadas estarão disponíveis a partir de 2 de julho, com a última temporada do show, a temporada 11, chegando em agosto.

A adaptação da Fox para a pequena tela de War of the Worlds também será adicionada ao Star na Disney + a partir de 28 de maio. A primeira temporada estará disponível em sua totalidade, com a segunda chegando em julho.

Eles se juntarão a uma pilha inteira de programas da Fox já disponíveis na plataforma, incluindo Atlanta, American Dad e Family Guy. A série live-action do criador deste último, Seth MacFarlane, aparecerá em setembro.

The Orville é um drama de comédia de ficção científica que satiriza sucessos como Jornada nas Estrelas.

Star on Disney + também hospeda conteúdo adolescente e adulto de outras fontes, incluindo programação original da própria Disney e seus parceiros.

squirrel_widget_187869

Uma assinatura Disney + custa £ 7,99 por mês ou £ 79,90 por um ano (pago antecipadamente). Star foi adicionado à Disney + no Reino Unido e em 16 outros países (principalmente na Europa) em fevereiro de 2021.

Escrito por Rik Henderson.