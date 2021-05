Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney cortou pela metade o período de exclusividade teatral de seus próximos filmes, incluindo nomes como o protagonista de Ryan Reynolds, Free Guy, e onovo filme da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Previa-se que ficariam nos cinemas por 90 dias antes de chegarem aos serviços de streaming (como nos dias anteriores à pandemia), os novos filmes da Disney terão apenas uma janela de exclusividade de 45 dias no futuro. Os filmes estarão então disponíveis para transmissão - presumivelmente no Disney + por meio de seu programa Premier Access e para aluguel em outros serviços, como Sky no Reino Unido.

Isso segue movimentos semelhantes de outros grandes estúdios, incluindo Warner Bros e Universal.

A notícia foi anunciada como parte da última chamada de lucros da Disney na quinta-feira, 13 de maio. Também foi revelado que Jungle Cruise, estrelado por Dwayne "The Rock" Johnson, chegará à Disney + Premier Access no mesmo dia de seu lançamento nos cinemas: 30 de julho nos Estados Unidos.

Os números de assinantes da Disney + também foram revelados durante a ligação. O serviço já ultrapassou o número de 100 milhões de assinantes globalmente - com 103,6 milhões de usuários.

Isso fica aquém das previsões anteriores, mas ainda é extremamente impressionante para um serviço que existe há menos de dois anos.

squirrel_widget_187869

Escrito por Rik Henderson.