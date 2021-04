Capitão América 4: data de lançamento, elenco, trailers e rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Capitão América está voltando para a tela grande.

Após a conclusão de The Falcon e The Winter Soldier, da Disney +, foi relatado que a Marvel está trabalhando em um novo filme solo do Capitão América. Provavelmente chamado de Capitão América 4, espera-se que continue de onde a série de TV parou, com Sam Wilson de Anthony Mackie como o novo Capitão América.

Claro, aquele programa deixou muitas perguntas sem resposta, que poderiam ser fundamentais para o enredo de um novo filme. Há também outro ator que dizem que reprisou seu antigo emprego como Steve Rogers em alguns filmes futuros da Marvel: Chris Evans. Aqui está tudo o que sabemos sobre o quarto filme do Capitão América da Marvel.

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO.

A grande pergunta que a maioria das pessoas provavelmente tinha quando ouviram que um filme do Capitão América 4 estava sendo produzido era: quem interpretará o Capitão América?

Já foi relatado que o filme se concentrará em Sam Wilson de Mackie como o novo capitão, mas isso não significa que os fãs de Steve Rogers de Chris Evan devam ficar desapontados, já que há outro projeto da Marvel supostamente em andamento que verá o retorno de Evans como Steve Rogers. Ainda não nos chocaria ver Rogers fazer uma pequena participação no Capitão América 4. Poderíamos até aprender mais sobre sua decisão de permanecer em uma linha do tempo separada na conclusão do Endgame.

Vimos John Walker de Wyatt Russell fazer sua estréia em The Falcon e The Winter Soldier . Alerta de spoiler: ele desistiu sob a pressão de ser o novo Capitão América e tomou um soro de super soldado que parecia deixá-lo um pouco louco. A série terminou com Walker sendo nomeado seu título de quadrinhos, Agente dos EUA, por Valentina Allegra De Fontaine (interpretada por Julia Louis-Dreyfus), então faria sentido que esse ponto da trama continuasse no novo filme.

Julia Louis-Dreyfus fez sua estreia no Universo Cinematográfico da Marvel como Valentina em O Falcão e O Soldado de Inverno.

Sabemos que sua personagem também fará outra aparição em Black Widow . É muito possível que essas aparições possam levá-la a retratar um grande mal em algum outro lugar do MCU. Além disso, a história de Valentina como personagem de quadrinhos aponta para a possibilidade de sua aparição no primeiro filme solo de Sam Wilson como Capitão América. Nos quadrinhos, Valentina é uma operativa do Escudo que eventualmente se torna uma das líderes de Hydra, conhecida como Madame Hydra.

Não houve confirmação ainda, mas estamos assumindo que Bucky Barnes de Sebastian Stan também estará no novo filme. O relacionamento entre Bucky e Sam foi uma das melhores partes da série The Falcon e The Winter Soldier, então esperamos que a Marvel queira continuar assim no Capitão América 4.

A conclusão de The Falcon e The Winter Soldier, é claro, apresentou uma das cenas clássicas de créditos finais do MCU.

Nele, vemos Sharon Carter de Emily VanCamp receber um perdão e uma oferta para retornar ao seu trabalho na Shield. Mas - alerta de spoiler - antes de a cena terminar, ela fez uma ligação para alguém sobre a venda de hardware militar avançado que ela teria acesso em seu trabalho no Shield. O papel de Sam em conseguir o perdão de Sharon certamente a colocaria como uma antagonista no novo filme do Capitão América, então não seria chocante vê-la aparecer.

Embora seu plano de vender equipamentos militares ultrassecretos nos faça pensar que poderemos vê-la novamente na próxima série da Disney + Armor Wars, que verá a tecnologia de Tony Stark nas mãos de pessoas erradas.

O novo filme acaba de ser anunciado, então não há muitas notícias sobre o elenco.

Anthony Mackie e Sebastian Stan provavelmente retornarão como seus personagens, Sam Wilson e Bucky Barnes. Além disso, o roteirista e produtor executivo por trás de O Falcão e O Soldado Invernal, Malcolm Spellman, está trabalhando no roteiro do novo filme.

Ainda não há data de lançamento para o Capitão América 4, mas sabemos que provavelmente levará alguns anos, pelo menos. Considerando que o filme está nos estágios iniciais de desenvolvimento e a Marvel tem um calendário cheio de lançamentos , não esperaríamos ver o novo Capitão América nos cinemas até 2024.

Não há trailers para o Capitão América 4 ainda.

Confira nosso guia de relógio em todo o MCU para ver onde este filme poderia potencialmente se encaixar entre todos os outros filmes e programas da Marvel até o momento.

Escrito por Maggie Tillman.