Star Wars The Bad Batch chega à Disney + no Dia de Star Wars

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney lançará uma nova série de animação Star Wars: The Bad Batch no Star Wars Day - 4 de maio, é claro.

Estreando na Disney + , a série é um spin off de The Clone Wars e continua a história da equipe de soldados clones de elite geneticamente mutados que apareceu pela primeira vez em um episódio homônimo na sétima temporada.

A série é mais voltada para a ação do que The Clone Wars e estreará com um episódio duplo de 70 minutos na terça-feira, com episódios futuros lançados todas as sextas-feiras.

Disney + agora tem mais de 180 horas de conteúdo de Star Wars disponíveis para transmissão. Você pode ver uma lista completa abaixo.

Recentemente, ela adicionou vários especiais e filmes "vintage" de Star Wars, incluindo a clássica aventura Ewok, Caravan of Courage.

Haverá muitos outros grandes anúncios e produtos revelados no dia 4 de maio. Traremos mais quando soubermos.

Aqui estão todos os filmes, programas e até menções de Star Wars que você pode assistir no Disney +. Muito disso é em 4K e com som Dolby Vision e Dolby Atmos para aqueles com sistemas compatíveis.

Star Wars: Uma Nova Esperança

Star Wars: O Império Contra-Ataca

Star Wars: O Retorno dos Jedi

Star Wars: The Phantom Menace

Star Wars: Ataque dos Clones

Star Wars: Vingança dos Sith

Star Wars A força desperta

Star Wars: O Último Jedi

Star Wars: The Rise of Skywalker

Rogue One: uma história de Star Wars

Solo: uma história de Star Wars

Caravana da Coragem

Ewoks: a batalha por Endor

A história do fiel Wookie

Star Wars: Ewoks

Star Wars: Clone Wars - Micro-Series 2D

The Mandalorian Series 1 + 2

Galeria Disney: The Mandalorian

Império dos sonhos: a história da trilogia Star Wars

Guerra nas Estrelas a guerra dos Clones

Star Wars: Rebels

Star Wars: Resistance

Star Wars: Blips

Star Wars: Forças do Destino

LEGO Star Wars: feriado especial

LEGO Star Wars: All Stars

LEGO Star Wars: Droid Tales

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures

Phineas e Ferb: Star Wars

Temporada 3, episódio 12: “I Married Marge”

Temporada 10, episódio 10: “Viva Ned Flanders”

Temporada 15, episódio 15: “Dia dos Co-Dependentes”

Temporada 21, episódio 12: “Million Dollar Maybe”

Temporada 30, episódio 10: “Esta é a 30ª temporada”

Escrito por Rik Henderson.