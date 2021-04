Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney e a Sony Pictures assinaram um acordo de “ licenciamento de conteúdo ” de vários anos para que os lançamentos da Sony nos cinemas cheguem às plataformas da Disney.

O acordo começa com os filmes de 2022 da Sony e até inclui os direitos de muitos filmes mais antigos da Sony, incluindo títulos do Homem-Aranha. Isso significa que a Disney + provavelmente adicionará o Homem-Aranha, ajudando a completar sua coleção de filmes do Universo Cinematográfico da Marvel atualmente disponíveis no serviço de streaming.

Quanto aos lançamentos teatrais da Sony, os filmes incluídos no período de lançamento de 2022 a 2026 estão incluídos no acordo, com a Disney tendo acesso a eles após sua "janela de TV paga", que termina após sua exibição nos cinemas e home video. Agora, tenha em mente que a Sony e a Netflix assinaram um acordo de janela de TV paga no início deste mês . Em outras palavras, depois que os filmes da Sony chegarem aos cinemas e estiverem disponíveis para aluguel, eles chegarão ao Netflix e, finalmente, às plataformas Disney.

Portanto, embora a Disney não receba nenhum filme do Homem-Aranha imediatamente após sua exibição nos cinemas, eles acabarão chegando às plataformas Disney.

Outras propriedades da Sony Pictures, como Jumanji e Hotel Transylvania, também fazem parte do acordo, de acordo com um comunicado à imprensa. O Disneys Hulu também deve receber “um número significativo de títulos de biblioteca” em algum momento deste verão, possivelmente a partir de junho, de acordo com um comunicado à imprensa.

Escrito por Maggie Tillman.