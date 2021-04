Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima aventura de tela pequena do Marvel Cinematic Universe está quase chegando, com Loki programado para estrear em 11 de junho de 2021 na Disney + .

A série, é claro, se concentra na primeira ameaça que uniu os Vingadores: Loki. Curiosamente, não é apenas uma continuação do enredo de Loki que vimos em todo o MCU até agora. Em vez disso, ele se concentra em uma versão de Loki que escapou durante o roubo de tempo em Vingadores: Endgame.

Essa fuga, portanto, o leva para fora da linha do tempo MCU - onde o vemos redimido e (alerta de spoiler em potencial) eventualmente morrer.

LEIA: Loki na Disney +: data de lançamento, elenco, trailers e rumores

Trailers para Loki indicam que o Deus da Travessura agora está viajando no tempo, e ele entra em conflito com a Autoridade de Variância de Tempo. É uma instituição que limita o número de travessuras de viagem no tempo que acontecem entre os multiversos no MCU. Então, pense na TVA como a versão MCU dos policiais do tempo, com Owen Wilson servindo como o líder da organização, Mobius M Mobius.

Tudo isso nos faz pensar sobre quais partes do MCU valem a pena ser assistidas antes da estreia de Loki. Então, nós reunimos os filmes da Marvel com a história de Loki. Também adicionamos alguns filmes que consideramos importantes porque têm alguma conexão com a viagem no tempo.

squirrel_widget_187869

NOTA: PODE HAVER SPOILERS MCU ABAIXO. Vá para o final deste guia para ver uma versão de lista com marcadores e sem spoiler.

Thor não é apenas uma história de origem para o Deus do Trovão; ele nos apresenta a seu irmão travesso Loki, interpretado por Tom Hiddleston. Neste filme, Thor (Chris Hemsworth) é banido de Asgard por seu pai após provocar uma guerra com os gigantes do gelo. O banimento de Thor faz de Loki o novo herdeiro do trono, e você não sabe, o pai deles, Odin (Anthony Hopkins), está prestes a tirar uma longa soneca.

De todos os filmes para assistir antes de Loki, o filme original dos Vingadores pode ser o mais importante. Vemos Loki em uma missão para assumir o controle da Terra. Ele fez uma aliança com Thanos, que lhe deu um exército de Chitauri para ajudá-lo a conquistar o planeta e derrotar os heróis mais poderosos da Terra. É importante lembrar que o Loki na conclusão deste filme será a versão do Loki que veremos na próxima série.

Então, todo o desenvolvimento de seu personagem, e sua eventual redenção em Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War, serão substituídos por uma versão de Loki recém-saída de sua derrota mais humilhante.

Este filme foi saudado como um dos piores filmes MCU, mas tem suas qualidades redentoras.

Por um lado, tornou-se parte integrante da trama no MCU, graças à sua inclusão no roubo de tempo apresentado em Avengers: Endgame. O filme começa onde Os Vingadores terminaram, vendo Thor aprisionar seu irmão em Asgard. Logo, outra ameaça chega na forma dos Elfos Negros, liderados por Malakith (Christopher Eccleston), que força Thor a pedir ajuda a seu irmão.

Um momento importante para Loki neste filme é quando ele ajuda os elfos negros - que estão invadindo Asgard - de sua cela de prisão, dando-lhes instruções, o que inadvertidamente causa a morte de sua mãe.

Ragnarok cuida de Thor para evitar a destruição apocalíptica de Asgard, conhecida como Ragnarok.

Isso o manteve longe de Asgard e, ao retornar, ele descobre que seu irmão Loki está personificando seu pai no trono de Asgard. Para encurtar a história, isso leva à estreia da irmã de Thor e Loki, a Deusa da Morte chamada Hela (Cate Blanchett). Ela facilmente despacha seus dois irmãos, que são lançados através do universo pela bifrost até a planta gladiatória conhecida como Sakaar.

Se você está nisso apenas pela história de Loki, você pode parar a Guerra do Infinito na marca de 15 minutos.

A cena de abertura começa onde a cena dos créditos finais em Thor: Ragnarok parou. A nave preenchida com os Asgardianos restantes foi abordada por Thanos, que está atrás da Pedra do Infinito Espacial, que está alojada no Tesserato (o cubo azul em termos leigos).

Thanos começa a torturar Thor, exigindo o cubo, quando Loki o revela a Thanos. Embora no início pareça que Loki está mais uma vez se oferecendo para se juntar a Thanos, ele faz uma tentativa malfadada de matar o titã louco para salvar seu irmão. Ele falha, e Thanos o mata facilmente.

Endgame abriu as portas para a série Loki acontecer após sua morte na Guerra do Infinito. Enquanto tenta pegar as três Pedras do Infinito que estavam em Nova York durante os eventos do primeiro filme dos Vingadores, a equipe falha em explicar o Hulk por um momento, o que envia a Pedra do Espaço derrapando pelo chão até os pés de Loki. Ele o pega e volta através de um portal para a próxima série.

Outra maneira pela qual este filme pode ser conectado a Loki é através do elemento de viagem no tempo. Sabemos que a próxima série apresentará a Autoridade de Variância de Tempo, e estamos muito curiosos sobre sua opinião sobre os Vingadores manipulando o tempo para frustrar Thanos.

Estamos colocando Doctor Strange nesta lista puramente porque é a primeira vez que vimos o tempo ser manipulado no MCU.

Usando a Pedra do Tempo escondida no Olho de Agamotto, o Doutor Estranho é capaz de impedir que Dormammu venha para a Terra. Ele também retrocede completamente o tempo - trazendo muitas pessoas de volta à vida no processo. Pode não ser crítico para a trama de Loki, mas apostamos que pelo menos recebe uma menção na série, especialmente porque Loki e Strange tiveram um breve encontro em Thor: Ragnarok.

Então, é aqui que vamos fazer algumas teorizações. Sabemos por segmentos dos trailers que uma parte de Loki acontecerá nos anos 70. Não há muitos personagens no MCU que estavam ativos naquela época. Mas sabemos que Hank Pym (Michael Douglas) inventou as partículas Pym que permitiram aos Vingadores viajar no tempo em algum momento dos anos 60. Pym também estava fazendo suas próprias coisas como Ant-Man com sua esposa Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) como o Wasp original durante esse tempo.

Este é o mesmo guia acima, apenas com marcadores e sem spoilers:

Thor (2011)

Os Vingadores (2012)

Thor: The Dark World (2013)

Thor: Ragnarok (2017)

Vingadores: Guerra do Infinito (2018)

Vingadores: Endgame (2019)

Doctor Strange (2016)

Homem-Formiga (2015)

Homem-formiga e vespa (2018)

Confira nosso guia sobre os próximos filmes da Marvel , cenas pós-crédito da Marvel e como assistir todos os filmes da Marvel em ordem cronológica.

Escrito por Maggie Tillman.