(Pocket-lint) - A data de lançamento da Black Widow foi recentemente adiada novamente . Mas nem tudo são más notícias. A Marvel finalmente decidiu dar ao filme um lançamento duplo, com previsão de chegar aos cinemas e Disney + em 9 de julho de 2021. Temos certeza de que não haverá mais atrasos agora.

Scarlett Johansson retornará como Natasha Romanoff. Ela está investigando seu passado antes de Thano chegar à Terra, o que significa que os espectadores verão suas origens no programa de treinamento de assassino / espião soviético conhecido como Sala Vermelha. Se você não tem ideia do que estamos falando, talvez se envolva com a Viúva Negra assistindo a todos os filmes e programas da Marvel que podem estar relacionados ao filme independente dela.

Aqui está nossa lista de tudo que você precisa assistir antes do lançamento da Black Widow neste verão. A lista inclui oito filmes e um programa. Aproveitar.

NOTA: Vá para a parte inferior para obter uma versão com marcadores deste guia para pular quaisquer spoilers.

Iron Man 2 vê a estreia de Scarlett Johannson como Natasha Romanoff, também conhecida como a Viúva Negra. Sob as ordens de Nick Fury (Samuel L Jackson), ela se disfarça como a nova secretária de Tony Stark (Robert Downey Jr) para observar se o Homem de Ferro seria uma boa opção para os Vingadores. Claro, ela é arrastada para ajudar a parar Ivan Vanko (Mickey Rourke) com seu próprio exército de drones Homens de Ferro.

A equipe definitiva de super-heróis vê Natasha ajudando a salvar Nova York com os Vingadores. Como os outros filmes dos Vingadores, o filme passa muito tempo explorando a personagem de Natalie - com ela ajudando Bruce Banner (Mark Ruffalo) a se transformar no Hulk enquanto também tenta salvar seu amigo mais próximo, Clint Barton (Jeremy Renner). Inclui uma de suas melhores cenas em todo o MCU, também: Seu interrogatório de Loki.

Capitão América: Soldado Invernal vê Natasha trocar o trabalho com o Homem de Ferro por trabalhar com o Capitão América.

Depois que Nick Fury é baleado e dado como morto, Natasha e Steve Rogers (Chris Evans) devem fugir da organização para a qual trabalham, Shield, a fim de impedi-la de armar um sistema de defesa que matará qualquer um que considere uma ameaça. Um ponto importante da trama no final deste filme mostra Natasha vazando todos os arquivos secretos de Shield para a web. Embora isso exponha o plano sinistro da organização, também revela a todo o mundo as partes menos saborosas do passado da Viúva Negra, que podem ser uma parte importante do novo filme solo.

Este filme prepara o Capitão América: Guerra Civil ao ver Tony Stark fraturar os Vingadores ao criar o demoníaco Ultron AI que pretende destruir toda a humanidade em um esforço para impedi-lo de se matar. O filme apresenta uma tonelada de Viúva Negra, no entanto.

Seu enredo no filme gira principalmente em torno de um vínculo crescente entre ela e Bruce Banner. Essa trama praticamente termina, porém, quando o Hulk usa o jato dos Vingadores para voar para o espaço por anos na conclusão do filme. O filme solo da Viúva Negra deve ser ambientado enquanto Hulk está lutando como um gladiador em Sakaar, então não imaginamos que tudo isso se vincule muito ao novo filme solo.

Natasha serve como ponto de partida para a divisão entre os Vingadores em Capitão América: Guerra Civil.

Seguindo a criação de Tony de um robô que quase aniquilou a humanidade, os Acordos de Sokovia são introduzidos, com a ideia de que isso ajudará a supervisionar o super-herói e melhorar a responsabilidade (na mente de Tony). O Capitão América vê os Acordos como outra versão da hierarquia do Escudo que foi infectada com Hydra. Nat inicialmente fica do lado de Tony Stark, o que é surpreendente, mas em um momento crítico, ela muda de lado e ajuda Steve Rogers a escapar para continuar sua missão.

Este filme pode ser o mais importante para assistir novamente porque Black Widow está entre este filme e a próxima entrada em nossa lista.

Infinity War vê os Vingadores finalmente se enfrentarem com Thanos.

Na abertura do filme, vemos Natasha com o grupo de Vingadores do Capitão América, que está se escondendo por se recusar a assinar os Acordos de Sokovia. Já que o intervalo de tempo entre esses dois últimos filmes parece se sobrepor com Natasha fugindo ao lado de Steve Rogers, nós poderíamos ter um último vislumbre da bunda da América com uma participação especial de Chris Evan em Black Widow.

O Endgame vê Natasha morrer para que seu amigo mais próximo, Clint Barton, não tenha que se sacrificar. Enquanto isso é o que a maioria das pessoas lembra sobre a Viúva Negra no Endgame, o filme mostra sua personagem fechando o círculo também, já que ela agora é a líder dos Vingadores tentando restabelecer algum tipo de ordem após a pressão de Thano. Não sabemos totalmente o que acontece a alguém quando se sacrifica pela pedra da Alma, mas talvez descubramos na Viúva Negra.

Natasha não aparece nesta série (pelo menos não ainda, de qualquer maneira), mas não nos chocaríamos em ver um traço comum entre esta série e o próximo filme na forma do soro do super soldado. A série ainda não terminou, mas logo no início, Bucky e Sam estão investigando a aparência de indivíduos com superforça. O soro que lhes deu força pode ter algumas conexões com a velha União Soviética.

Não sabemos sobre todos vocês, mas o próximo vilão em Black Widow, Taskmaster, parece muito forte para nós.

O segundo filme do Homem-Aranha não apresenta Natasha, mas a cena pós-crédito revela que Nick Fury está realmente no espaço, e a pessoa que pensávamos ser Fury é o Skrull mutante conhecido como Talos. Isso nos faz esperar por mais respostas no próximo filme da Viúva Negra. Pode não ser provável, mas dependendo de quando Talos e Fury trocaram de lugar, a Viúva Negra pode ser o único personagem que perceberá isso.

Este é o mesmo guia acima, apenas com marcadores e sem spoilers:

Homem de Ferro 2 (2010 - filme)

Os Vingadores (2012 - filme)

Capitão América: Soldado de Inverno (2014 - filme)

Vingadores: Age of Ultron (2015 - filme)

Capitão América: Guerra Civil (2016 - filme)

Vingadores: Guerra do Infinito (2018 - filme)

Vingadores: Endgame (2019 - filme)

O Falcão e o Soldado Invernal (2021 - série Disney +)

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019 - filme)

