Loki na Disney +: data de lançamento, elenco, trailers e rumores

(Pocket-lint) - O Deus da Travessura está trazendo seus talentos para a Disney +.

WandaVision e The Falcon e The Winter Soldier foram recentemente lançados e têm sido grandes sucessos para o serviço de streaming da Disney, o que nos deixa ainda mais entusiasmados para Loki, a terceira série Disney + a chegar em 2021 que se passa no Universo Cinematográfico Marvel.

Claro, o Loki que todos nós conhecemos e amamos morreu nas mãos de Thanos em Avengers: Infinity War. Mas isso não impediu a Marvel de seguir em frente com uma nova série estrelada por Tom Hiddleston como o personagem principal. Como com todas as coisas MCU, há muita história de fundo que entra em Loki. Por outro lado, reunimos todos os rumores e histórias em quadrinhos que achamos que poderiam fazer parte do programa Loki da Disney +.

O presidente da Marvel, Kevin Feige, descreveu o novo programa Loki da Disney + como um thriller policial que passa no tempo. Aqui está tudo o que você precisa saber.

A última vez que vimos Loki, ele estava morrendo nas mãos de Thanos no início da Guerra do Infinito. O Deus da Travessura que vemos nesta série Disney + será muito diferente daquele que vimos pela última vez tentando salvar seu irmão, Thor, de maneira heroica.

Para ser claro, este não é o caso de Loki voltando à vida como parte de quem os Vingadores trazem de volta. Loki foi morto por Thanos antes do estalo. Ele não foi incluído com todos os outros que os Vingadores trouxeram de volta, assim como a Viúva Negra (Scarlett Johannson) e Gamora (Zoe Saldana), ambos ficaram mortos no MCU. Em vez disso, a versão Disney + show de Loki será tirada de outra época do universo.

Isso tudo nos leva ao assalto em Vingadores: Endgame, quando a versão 2012 de Loki, após sua derrota no primeiro filme dos Vingadores, pega o Tesserato e escapa por um portal. Esta é a versão de Loki que a série terá. Ele recentemente perdeu para os Vingadores e não teve nenhum dos momentos de restauração de relacionamento com seu irmão ainda.

Em outras palavras, ele não fará nada de bom.

Os fãs de quadrinhos reconhecerão a TVA como a Autoridade de Variância de Tempo. É uma instituição que limita o número de travessuras de viagem no tempo que acontecem entre os multiversos no MCU. Embora possa parecer empolgante, é mais como se o seu departamento de trânsito local também fosse responsável por monitorar a viagem no tempo. Sua adição verá Owen Wilson como o líder da organização, Mobius M Mobius.

Enquanto um teaser trailer do show parece mostrar Loki sendo preso por Mobius, esperamos que a TVA envie Loki para investigar algum tipo de mistério centrado em viagens no tempo, que é um tropo comum da organização em sua forma cômica.

As travessuras do universo que são mostradas no teaser trailer de Loki deram origem à esperança de que veremos diferentes versões de Loki que os fãs de quadrinhos conhecem e amam, incluindo Kid Loki. Ele é uma versão renascida do Deus do Mal que foi criado depois que o Loki original se sacrificou para salvar seu irmão e Asgard, da mesma forma que Loki morreu na Guerra do Infinito.

Não há muitas evidências de que o personagem estará na série, ao contrário de Lady Loki. Sophia Di Martino foi adicionada ao elenco de Loki como um personagem sem nome há algum tempo, mas o usuário do Reddit Csparkles123 postou uma foto do set de Loki que mostra Di Martino em uma fantasia semelhante à que o próprio Loki usa, o que nos faz acreditar que vamos conseguir nosso primeiro vislumbre da versão feminina de Loki.

Cailey Fleming foi escalado como um personagem chamado “Young Sylvie Lushton”. Os leitores de quadrinhos da Marvel podem reconhecer esse nome como pertencente ao herói conhecido como A Feiticeira . Nos quadrinhos, Sylvie era uma jovem humana que vivia entre os refugiados Asgardianos na Terra. Loki deu poderes a ela. Claro, o elenco de uma jovem Sylvie nos faz imaginar quem pode estar interpretando o personagem adulto.

Rumores também estão circulando em torno dos espectadores passando mais tempo com algum outro personagem do universo Thor.

Há rumores de que Rene Russo retornará como Frigga, também conhecida como a mãe de Loki. Também há rumores de que Karl Urban retornará como Skurge de Thor: Ragnarok. Embora esses rumores não sejam bem fundamentados, não nos chocaríamos ao ver dois personagens já mortos surgindo em uma série liderada por outro personagem morto.

Um dos rumores mais bem informados é que Jamie Alexander pode repetir seu papel como Sif dos dois primeiros filmes de Thor, Thor (2011) e Thor: The Dark World (2013). O personagem, que estava apaixonado por Thor, estava misteriosamente ausente durante a aquisição de Asgard por Hela em Thor: Ragnarok.

Um rumor final não inclui o retorno de um personagem, mas aponta para Richard E Grant sendo escalado como um Loki mais velho de outra linha do tempo.

Michael Waldron atuará como produtor executivo e escritor de Loki, enquanto Kate Herron dirigirá e receberá créditos de produtora executiva. Aqui está um resumo do resto do elenco de Loki, alguns dos quais discutimos em detalhes acima:

Tom Hiddleston - Loki (confirmado)

- Loki (confirmado) Owen Wilson - Mobius M. Mobius (confirmado)

- Mobius M. Mobius (confirmado) Sophia D Martino - Lady Loki (rumores)

- Lady Loki (rumores) Cailey Fleming - Young Sylvie Lushton (confirmado)

- Young Sylvie Lushton (confirmado) Jamie Alexander - Sif (rumores)

- Sif (rumores) Richard E Grant - Old Loki (rumores)

- Old Loki (rumores) Sasha Lane (personagem confirmada, mas ainda a ser revelada)

(personagem confirmada, mas ainda a ser revelada) Gugu Mbatha-Raw ( personagem confirmado, mas ainda a ser revelado)

personagem confirmado, mas ainda a ser revelado) Wunmi Mosaku (personagem confirmado, mas ainda a ser revelado)

Uma ligação de investidores da Disney em dezembro passado tratou o mundo com a primeira filmagem oficial de Loki por meio de um teaser de "clipe exclusivo" - visto abaixo:

O clipe de quase três minutos mostra Loki parecendo viajar no tempo, com vislumbres de uma Nova York dos anos 70 e breves olhares para o que parece ser vikings e mongóis. Há também um tiro tentador que define Loki como o infame sequestrador de aviões DB Cooper. A parte mais importante do trailer, entretanto, é a revelação da TVA ou Time Variance Authority.

Loki será lançado em 11 de junho de 2021 através da Disney +. A série de TV deve ter seis episódios com estreia semanal.

Escrito por Maggie Tillman.