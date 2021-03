Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney vai adicionar uma pilha inteira de conteúdo raro de Star Wars ao seu serviço Disney + em abril.

Vários programas e filmes favoritos dos fãs estarão disponíveis na plataforma, incluindo os dois filmes Ewok, Caravan of Courage e The Battle For Endor.

Haverá também um curta de animação, The Story of the Faithful Wookie, que só apareceu anteriormente como um extra no box-set em Blu-ray The Complete Star Wars Saga.

Outras adições incluem Star Wars: Clone Wars, a série animada do início dos anos 2000 exibida pela primeira vez no Cartoon Network, e Star Wars: Ewoks, o raro programa de animação dos anos 1980.

Todo esse conteúdo estará disponível a partir de sexta-feira, 2 de abril.

squirrel_widget_187869

A quantidade de conteúdo no Disney + cresceu significativamente nos últimos tempos, especialmente na Europa e em outras regiões que têm Star no Disney + .

O Falcon e o Soldado de Inverno também estreiam nesta sexta-feira, 19 de abril. A série Marvel apresenta as explorações em andamento de Sam Wilson (O Falcão) de Anthony Mackie e Bucky Barnes de Sebastian Stan (O Soldado Invernal).

É a segunda série de TV completa baseada em personagens do MCU depois do incrível WandaVision. Se você ainda não viu essa série, recomendamos que faça isso agora.

Escrito por Rik Henderson.