Disney + terá mais assinantes do que Netflix em 2024-25

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney anunciou recentemente que o Disney + atingiu 100 milhões de usuários em todo o mundo, superando todas as expectativas originais para o serviço lançado no final de 2019.

A Netflix tem pouco mais de 200 milhões de assinantes e, antes da entrada da Disney, parecia inacessível. Esse não parece mais ser o caso, especialmente com a Disney adicionando mais conteúdo adulto ao Disney + sob a marca Star internacionalmente.

Star oferece um monte de séries recentes e novas, como Big Sky e Love, Victor, bem como clássicos como 24, Lost e The X Files do catálogo da Disney. A Disney agora diz que "direto ao consumidor" é sua principal prioridade.

Claro, muito do crescimento inicial da Disney + foi apoiado por suas outras marcas incomparáveis, Star Wars, Marvel, National Geographic e Pixar, além da promessa de The Mandalorian, que agora terminou sua segunda temporada.

A Disney agora revisou seus próprios alvos de acordo com o The Guardian . Tendo acreditado que levaria cinco anos para atingir 90 milhões de assinantes, ela agora tem como alvo 260 milhões de assinantes até 2024 para a Disney +, bem como ESPN + e Hulu nos EUA que também possui. Também dobrou seu orçamento de conteúdo nesse período, para US $ 15 bilhões.

O analista Paolo Pescatore, da PP Foresight, sugere que a Disney está "se beneficiando de resultados mais fáceis ao espelhar a estratégia da Netflix".

"Exceder 100 milhões de subs em um curto período de tempo é uma conquista incrível. Os próximos 100 milhões não estarão muito longe com a adição de mais sucessos de bilheteria e lançamento em novos mercados. Depois disso, o crescimento irá inevitavelmente desacelerar."

"É evidente que o Disney Plus é agora um serviço de streaming de vídeo indispensável ao lado do Netflix."

A Disney + lançou a Áustria, o Reino Unido, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Irlanda e a Suíça há quase um ano e, naturalmente, isso coincidiu com o início de pessoas ficando mais em casa, o que sem dúvida ajudou as pessoas a embarcarem, assim como um oferta tentadora do primeiro ano por $ 59,99 / £ 59,99, que já expirou.

squirrel_widget_187869

As estimativas conservadoras originais da Disney faziam sentido na época - a Netflix levou uma década para atingir 100 milhões de assinantes e mais quatro anos para chegar a 200 milhões, enquanto a rival Amazon Prime Video tem apenas 150 milhões de assinantes.

De acordo com o analista independente Ampere Analysis, a Disney + ultrapassará a Prime Video em termos de número de assinantes em 2024, enquanto a Netflix permanecerá à frente até 2025.

Em uma declaração recente, Bob Chapek, CEO da Disney, disse: "O enorme sucesso da Disney + - que já ultrapassou 100 milhões de assinantes - nos inspirou a ser ainda mais ambiciosos e a aumentar significativamente nosso investimento no desenvolvimento de conteúdo de alta qualidade.

"Na verdade, estabelecemos uma meta de mais de 100 novos títulos por ano, e isso inclui Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic."

Escrito por Dan Grabham.