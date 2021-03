Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Hulu agora podem acessar perfeitamente o conteúdo ESPN + por uma taxa mensal adicional. A partir de 10 de março de 20201, os assinantes do Hulu podem assistir ESPN + eventos esportivos ao vivo, shows, originais e documentários diretamente pelo aplicativo Hulu por US $ 5,99 por mês.

Embora esta opção adicional seja separada do pacote Disney , que combina as assinaturas Disney +, Hulu e ESPN +, a ESPN disse que os assinantes do pacote Disney terão automaticamente o conteúdo ESPN + integrado em sua experiência Hulu. Além disso, a partir do verão de 2021, os assinantes do Hulu podem comprar eventos pay-per-view ESPN + via ESPN + no Hulu - incluindo eventos UFC.

A programação da ESPN + inclui NHL, esportes universitários, futebol nacional e internacional de primeira linha, golfe, MLB, Boxe Top Rank, tênis Grand Slam, rugby e críquete internacional e doméstico e muito mais. Os assinantes do Hulu também podem assistir ESPN + Originals, como Peytons Places, Stephen As World, SportsNation, The Fantasy Show, Why Not Us e Americas Caddy.

Além disso, os assinantes do Hulu podem assistir 30 de 30 filmes da ESPN. Tudo isso será perfeitamente integrado à própria biblioteca de conteúdo do Hulu. Reunir todo esse conteúdo em um único lugar deve ser uma vantagem bem-vinda para assinantes que preferem Hulu e não querem usar um aplicativo separado.

Escrito por Maggie Tillman.