O que temos assistido no novo canal Star da Disney +?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + fez um grande movimento no Reino Unido em 23 de fevereiro, ativando toda uma gama de programação, expandindo o serviço além do conteúdo bastante seguro da Marvel, Star Wars e Disney com a adição de Star .

Ele adiciona substância a um catálogo confiável, criando uma profundidade de conteúdo que o vê em uma posição melhor para enfrentar concorrentes como Netflix e Amazon no jogo de streaming.

Então, o que estamos assistindo?

Atlanta é um daqueles shows que tem sido um pesadelo para ter acesso do Reino Unido, então estou começando por lá. É Donald Glover no seu melhor, mas o elenco coletivo também é incrivelmente impressionante e o tom engraçado-triste é perfeito. É uma visualização agradável e relaxante e há alguns episódios absolutamente inacreditáveis para desfrutar também.

Que série fantástica esta tem sido até agora - se você não é fã de TV tensa, então ela não é para você! É sobre a busca de duas irmãs sequestradas por um caminhoneiro e a trama se complica quando detetives particulares descobrem que o desaparecimento delas é apenas a ponta do iceberg! Um thriller adequado.

Há tanto de Greys Anatomy que é difícil saber por onde começar. Tendo sido transmitido na Sky - e disponível através da Now TV no passado - é um daqueles programas que você pode não querer comprar, apenas por causa do custo. Star tem temporadas 1-15 disponíveis para que você possa reviver os altos e baixos de Meredith, McDreamy e a extraordinária infelicidade do Hospital Memorial Gray Sloan. Há acidentes de avião, acidente de carro, acidente de balsa, terroristas, gravidez, casamento, divórcio além da rotina diária do hospital - e ainda não sabemos o que é um Whipple.

É quase impossível assistir a um filme de Wes Anderson sem reconhecê-lo instantaneamente como Wes Anderson. Seja sua obsessão por fotos e cores perfeitamente ainda simétricas em combinação com o movimento da câmera lateral perfeitamente reto, ou mesmo o diálogo curto e seco, a narração de histórias e o uso de modelos encantadores de animação. O Grand Budapest Hotel é um dos melhores - um dos meus filmes favoritos de Anderson - e se junta a uma série de outros no Star, pelo qual, sem dúvida, irei ver em algum momento.

Você pode achar difícil de acreditar, mas houve um tempo em que havia relativamente poucas grandes importações dos EUA para assistir na TV do Reino Unido. O Arquivo X, portanto, praticamente definiu a "TV de eventos" quando foi lançado no início dos anos 90 e nos prendeu desde o primeiro dia. Agora estamos revisitando e curtindo cada momento novamente. Também é um programa ideal para fazer isso, já que há uma trama subjacente, a maioria dos episódios é em grande parte independente, então as temporadas são ótimas para entrar e sair.

Escrito por Chris Hall.