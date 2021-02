Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Falcon e The Winter Soldier estreia na Disney + às 12h PT em 19 de março de 2021.

A série live-action, que terá uma duração de seis episódios , de acordo com a Marvel Studios, é estrelada por dois ex-companheiros do Capitão América: Sam Wilson de Anthony Mackie (também conhecido como The Falcon) e Bucky Barnes de Sebastian Stan (também conhecido como The Winter Soldier). Eles estão lidando com as consequências da perda de Cap em Avengers: Endgame e o retorno de todos os Thanos capturados no Blip.

Naturalmente, você pode estar pensando sobre quais partes do MCU podem valer a pena revisitar antes da estreia do programa. Portanto, o Pocket-lint colocou nossas cabeças pensantes e apresentou uma lista de tudo que poderia ser referenciado em O Falcão e O Soldado Invernal. Aqui, então, está um resumo de tudo o que você deve assistir antes de mergulhar no próximo show da Marvel da Disney +.

NOTA: Vá para a parte inferior para obter uma versão com marcadores deste guia para pular quaisquer spoilers.

O primeiro filme do Capitão América deve ser a primeira entrada em sua lista de observação.

Este filme obviamente serve como o ponto de introdução para o Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas também mostra a estreia de Sebastian Stan como Bucky Barnes. Embora ele ainda não tenha obtido o título de “O Soldado Invernal” neste filme, ele fornece uma história de origem para a ligação entre Steve Rogers de Chris Evans e Bucky, que é crucial saber. O relacionamento entre eles é um grande tema de união em O Falcão e O Soldado Invernal.

Também vale a pena saber no caso de Chris Evans fazer uma participação especial em seu antigo traje de Cap.

Este filme apresenta Sam Wilson de Mackie e mostra como Bucky Barnes se tornou o Soldado Invernal. Ele realmente serve como um dos antagonistas.

Também vale a pena mencionar que este filme revela que Shield foi infiltrado por uma organização maligna conhecida como Hydra. Sam tinha um lugar na primeira fila para tudo isso, e poderia deixá-lo um pouco mais apreensivo por confiar no governo. O novo programa da Disney + tentará capturar o tom do filme de espionagem da velha escola - com basicamente todos ligados se referindo a ele como uma inspiração para a série.

A Guerra Civil é claramente imperdível porque nos dá nosso único vislumbre de como seria uma equipe de Falcão e Soldado Invernal. Basicamente, eles não são amigos, eles não gostam particularmente um do outro, e o Homem-Aranha vence os dois. Também foi revelado que Daniel Bruhl repetirá seu papel como Barão Zemo em O Falcão e O Soldado Invernal. William Hurt retornará, também, como Thadeus Ross para a nova série Disney +.

Esperamos que os dois personagens principais encontrem uma maneira de coexistir na série, mas isso define The Falcon e The Winter Soldier como a resposta do MCU para o gênero camarada-policial. Vamos apenas dizer: estamos absolutamente aqui para a versão Marvel da arma letal.

Em sua superfície, o Pantera Negra pode parecer uma adição aleatória a esta lista, mas ouça-nos: Bucky Barnes passou muito tempo em Wakanda tentando recuperar o controle de sua mente, e vemos o TChalla de Chadwick Boseman presenteá-lo com um novo braço vibranium em uma das cenas finais do filme.

Sam Wilson também passou um bom tempo lá.

Sabemos que a dupla de personagens principais se enfrentará com o governo em algum nível também na nova série Disney +, com o elenco de Wyatt Russell como a escolha do governo para o próximo Capitão América e o retorno de William Hurt como Thaddeus Ross. Tudo isso nos faz pensar que poderíamos ver os dois Vingadores fugir para Wakanda em algum ponto da série ou chamar alguém como o Shuri de Letitia Wright para ajudá-los a sair de uma enrascada.

Sam Wilson e Bucky Barnes estão nos filmes mais recentes dos Vingadores, mas por que vale a pena revisitá-los antes que O Falcão e O Soldado Invernal sejam mais sobre o mundo em que a nova série acontecerá ...

O “presente” no MCU é atualmente 202,3 graças aos cinco anos entre o snap de Thanos e os Vingadores sobreviventes trazendo todos de volta. A nova série Disney + representa apenas nosso terceiro lançamento pós-Endgame no MCU, e esperamos que o que se tornou conhecido como o Blip tenha um grande impacto.

Este pode parecer outro filme aleatório que você precisa assistir antes de The Falcon e The Winter Soldier, mas um detetive da internet afirmou ter visto o vilão do filme durante as filmagens de The Falcon e The Winter Soldier em Atlanta.

Esse vilão é Ghost, interpretado por Hannah John-Kamen. Se você não vê a sequência do Homem-Formiga há algum tempo, seu nome verdadeiro é Ava Starr, e ela tem o poder de entrar e sair de objetos sólidos após a exposição ao reino Quântico por meio de experimentos realizados por seus pais.

Shield a treinou como uma assassina, mas eventualmente foi revelado que seus poderes também a estavam matando.

Isso levou a equipe do Homem-Formiga a enviar Scott (Paul Rudd) ao reino Quântico para encontrar uma cura para Ava, mas Thanos fez sua tentativa em vez disso. Ainda não sabemos o que aconteceu com Ava após o Blip, mas faria sentido para ela aparecer.

Far From Home acontece oito meses depois que os Vingadores trouxeram todos de volta. Não temos certeza de onde exatamente O Falcão e O Soldado Invernal serão colocados no MCU, mas há perguntas em Longe de Casa que O Falcão e O Soldado Invernal poderiam responder.

O maior deles envolve uma das cenas dos créditos finais da sequência.

É revelado que Nick Fury de Samuel L Jackson está na verdade flutuando pelo espaço, e a pessoa que pensamos ser ele durante todo o filme é na verdade Talos, o Skrull mutante do Capitão Marvel. Talvez possamos aprender quando esses dois mudaram e, mais importante, por quê.

Portanto, é muito cedo para dizer se WandaVision e The Falcon e The Winter Soldier estarão superconectados um ao outro. Há pequenas coisas que podem ser carregadas nas duas séries; por exemplo, poderíamos aprender mais sobre a nova organização Sword que está respondendo ao The Hex na WandaVision.

Há também o potencial de grandes mudanças nos episódios finais de WandaVision que podem ter ramificações em grande escala para o MCU e The Falcon e The Winter Soldier. ( ALERTA DE SPOILER: Por exemplo, possivelmente a inclusão de mutantes, que já foi prenunciada pelo elenco de Evan Peters como a versão do universo X-Men de Pietro.)

A maior coisa que podemos aprender com a WandaVision é o que esperar do conteúdo Disney + MCU em oposição às ofertas de séries de televisão da Marvel no passado. As séries da Netflix como Daredevil e The Punisher foram grandes em mencionar os eventos dos filmes MCU, mas isso foi tudo.

Essas séries foram feitas cuidadosamente para mantê-los separados dos eventos dos filmes MCU. Esses dias acabaram com a WandaVision, já que Kevin Feige da Marvel Studios confirmou que a WandaVision levará diretamente ao filme Doctor Strange e The Multiverse of Madness.

Este é o mesmo guia acima, apenas com marcadores e sem spoilers:

Capitão América: o primeiro vingador

Capitão América: O Soldado Invernal (2014)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Pantera Negra (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Vingadores: Endgame (2020)

Homem-formiga e vespa (2018)

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)

Opcional: WandaVision (2021 - Disney + series)

