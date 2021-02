Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo ano está se preparando para ser emocionante para os fãs da Marvel.

Antes de WandaVision estrear na Disney + em janeiro de 2021, houve um intervalo de 20 meses entre os principais lançamentos da Marvel Studios - a maior lacuna em toda a série de 12 anos de filmes do MCU . A falta de conteúdo MCU não deve ser um problema por muito tempo, no entanto. Foi anunciado que o próximo filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland se chamará Homem-Aranha: No Way Home, e estreará nos cinemas apenas em 17 de dezembro de 2021.

Não só isso, mas Loki, a série estrelada por Tom Hiddleston sobre o deus da travessura de Asgard, vai estrear na Disney + em 11 de junho de 2021, anunciou a Marvel Studios na quarta-feira. Além disso, não se esqueça de que The Falcon e The Winter Soldier estão programados para entrar no serviço de streaming em 19 de março de 2021.

Some tudo e nosso período de seca da Marvel está bem acabado.

O terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland está se preparando para ser um doozy. Vimos relatos sobre Dr. Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, sendo incluído no filme. A notícia mais empolgante, entretanto, é que Toby Maguire e Andrew Garfield podem reprisar suas próprias versões de Peter Parker, configurando uma versão potencial de ação ao vivo do filme de sucesso Into The Spiderverse. Também há rumores de que vilões de filmes anteriores do Homem-Aranha também possam aparecer.

O título completo do filme foi revelado recentemente em um vídeo fofo . Apresenta o próprio Spidey, Tom Holland, conversando com seus colegas de elenco, Zendaya e Jacob Batalon, sobre como o diretor Jon Watts não revelou o título do filme para ele. A Holanda estragou algumas coisas no passado, incluindo o fim da Guerra do Infinito.

Loki, uma série original da Marvel Studios, começa a transmitir em 11 de junho no #DisneyPlus . pic.twitter.com/KbTCI3fmmc - Disney + (@disneyplus) 24 de fevereiro de 2021

Falando em Infinity War, quando se trata do novo show Loki, não veremos mais do personagem que morreu tentando salvar seu irmão no filme Vingadores.

Em vez disso, espera-se que o novo show da Disney + se concentre na versão de Loki que escapou após a batalha de Nova York - durante as viagens no tempo em Endgame. Em outras palavras, uma versão de Loki que ainda não começou a se voltar para os mocinhos. Os trailers do show apontam para Loki viajando no tempo durante a série, e ele estará lidando com a TVA ou Time Variance Authority, bem como seu líder Mobius M. Mobius, interpretado por Owen Wilson.

Escrito por Maggie Tillman.