(Pocket-lint) - Disney + vai adicionar uma nova seção "adulto" para os mercados do Reino Unido e da Europa a partir da próxima terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. E, com isso, o preço mensal sobe para £ 7,99 por mês, ou o equivalente em euros.

No entanto, durante um briefing para a nova parte Star do serviço, o Pocket-lint foi informado de que os assinantes existentes do Disney + terão seus preços mensais congelados até agosto.

"Nossos assinantes atuais receberão Star pelo preço atual de £ 5,99 pelos próximos seis meses", disse o presidente da Disney EMEA, Jan Koeppen.

Assim como Star , os assinantes terão novos controles dos pais - que refletem a adição de 1.000 horas de conteúdo adulto. A partir de 23 de fevereiro, todos os usuários serão solicitados a definir novas classificações etárias para cada perfil.

Como até sete perfis podem ser criados por conta, isso pode demorar um pouco, mas definitivamente vale a pena, pois irá filtrar qualquer programa ou filme com uma determinada classificação etária.

Também como parte do aumento do preço, vem um lembrete de que até 10 dispositivos podem ser usados com uma conta Disney + e você obtém downloads ilimitados, incluindo toda a gama de novos programas e filmes Star.

Se quiser economizar ainda mais dinheiro antes que o preço aumente, você pode comprar a assinatura de um ano agora mesmo por £ 59,99 - que aumentará para £ 79,90 a partir de terça-feira. Dessa forma, você não terá que pagar taxas mais altas por 12 meses.

Escrito por Rik Henderson.