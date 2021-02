Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de um acordo de exclusividade de cinco anos com a Proximity Media, o roteirista e diretor Ryan Coogler está fazendo um novo programa de TV da Marvel para a Disney +. Será ambientado no Reino de Wakanda.

Coogler co-escreveu e dirigiu Blank Panther e está dirigindo a sequência. Ele está desenvolvendo a nova série Wakanda Disney + como seu primeiro projeto no contrato da Disney com a Proximity Media, da qual ele co-dirige. O negócio inclui a opção de criar shows fora do banner da Marvel Studios também. Coogler disse ao Deadline : “Já estamos participando de alguns projetos que mal podemos esperar para compartilhar.”

Existem poucos detalhes sobre o show de Wakanda, mas provavelmente seguirá Black Panther e a sequência que estréia em 8 de julho de 2020.

Lembre-se de que a Disney + tem vários outros programas da Marvel chegando, incluindo The Falcon e The Winter Solider em março, Loki em maio e Hawkeye, Sra. Marvel e o animado What If ...?, Todos devidos lançado em 2021. Além disso, há WandaVision, que agora está no ar.

A Marvel também anunciou Moon Knight, She-Hulk, um especial de feriado dos Guardians of the Galaxy, Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars e I Am Groot. Eles chegarão ao Disney + nos próximos anos. Some tudo isso e parece que a próxima fase do MCU é toda sobre a tela pequena.

Para obter mais informações sobre todos esses novos programas da Marvel, consulte o guia do Pocket-lint aqui sobre tudo que vem para o universo cinematográfico da Marvel.

Escrito por Maggie Tillman.