(Pocket-lint) - Disney + expandirá enormemente sua oferta de conteúdo no Reino Unido, Europa e vários outros países a partir de 23 de fevereiro, quando apresentar uma nova marca de entretenimento geral - Star.

Contendo várias séries originais, além de centenas de programas e filmes exclusivos da plataforma, Star estará disponível sem nenhum custo extra e aumentará muito a oferta de streaming Disney + . Ele também expande a faixa etária da programação, com nomes como Deadpool 2 e Borat dando aos adolescentes e adultos mais tarde mais conteúdo especificamente para eles.

Explicamos o que você ganha com Star on Disney +, onde estará disponível e mais abaixo.

Star é uma nova camada de conteúdo para assinantes Disney + novos e existentes. Ele estará disponível sem nenhum custo extra para a taxa de assinatura atual do Disney +, embora esteja subindo para £ 7,99 por mês no Reino Unido no mesmo dia do lançamento do Star - 23 de fevereiro de 2021. Preços em outros países com Disney + também aumentam os preços equivalentes .

Uma maneira de contornar o aumento de preço é assinar o Disney + um ano antes da data de lançamento, com o preço atual efetivamente 20 por cento menor do que será depois.

Muito do novo conteúdo encontrado na Star é da aquisição da Fox TV e dos estúdios de cinema pela Disney em 2019. Uma grande quantidade do conteúdo da TV foi removida de outras plataformas de streaming para exclusividade.

Star on Disney + estará disponível no Reino Unido e em outros países europeus que já têm acesso ao serviço de streaming. Também estará disponível no Canadá e na Nova Zelândia.

Como Star incluirá programas e filmes com classificação 15 e até acima, o controle dos pais para Disney + será alterado a partir de 23 de fevereiro.

Cada perfil pode ser refinado para várias classificações de idade específicas, de 0 a 18+, e protegido por PIN.

Para garantir que nenhuma criança possa acessar conteúdo impróprio para a idade desde o primeiro dia, cada conta do DIsney + será automaticamente solicitada a alterar as opções do lançamento do Star. As opções aparecerão na próxima vez que um usuário fizer login.

As configurações podem ser alteradas posteriormente, mas se não o fizer inicialmente, o perfil será definido com a classificação de 14 anos até ser alterado manualmente.

Estes são os nossos destaques da vasta seleção de programas e filmes que os assinantes da Disney + no Reino Unido terão a partir de terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Você também pode ver uma lista de tudo o que está sendo adicionado mais adiante nesta página.

Enquanto o primeiro e o quinto filmes Die Hard ainda não foram adicionados à programação, você pode assistir à primeira, segunda e terceira sequências desde o primeiro dia.

Sim, Die Hard 2 é bastante bobo - especialmente em comparação com o original - mas ainda assim é muito divertido. Bruce Willis retorna como John McClane que, quase exatamente dois anos após derrotar Hans Gruber no Nakatomi Plaza, deve enfrentar um enxame de terroristas no Aeroporto Internacional Dulles, em Washington.

Escolhemos outra grande estrela de ação em nossa segunda escolha: Jack Bauer - interpretado pelo soberbo Kiefer Sutherland.

Todas as nove temporadas do programa de TV de sucesso, mais 24: Legacy estão disponíveis na Star on Disney + desde o início. Certamente, vale a pena acompanhar os três primeiros enquanto eles configuram a tenda para o evento de TV no futuro. O ritmo e a tensão nos episódios em "tempo real" são simplesmente fantásticos.

As primeiras nove temporadas de Arquivo X estão disponíveis, além dos dois filmes feitos posteriormente.

Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) investigam acontecimentos estranhos e inexplicáveis para o FBI com alguns momentos reais de destaque e chocantes. Esperançosamente, as duas séries mais recentes para as quais eles voltaram na última parte dos anos 2010 também serão adicionadas em breve.

Para dar seu nome completo, Borat: Aprendizagem Cultural da América para Beneficiar Nação Gloriosa do Cazaquistão é possivelmente um dos filmes mais engraçados de todos os tempos.

A sequência foi lançada recentemente no Amazon Prime Video, mas encorajamos você a conferir o primeiro aqui, se ainda não o fez. Sacha Baron Cohen viaja pelos Estados Unidos como seu personagem Borat entrevistando americanos normais, muitas vezes com efeitos hilários, embora às vezes desconfortáveis.

Correndo ao longo de sete temporadas, Buffy the Vampire Slayer estrela Sarah Michelle Gellar como a heroína homônima, escolhida pelo destino para lutar contra inimigos sobrenaturais de mitos e lendas.

A série seguiu um filme do início dos anos 90 (no qual Kristy Swanson interpretou Buffy), mas melhorou muito. Tanto é assim que ainda é um dos nossos programas de TV favoritos dos Estados Unidos de todos os tempos.

Embora haja mais conteúdo adicionado ao longo do tempo, os programas e filmes abaixo estarão disponíveis a partir de 23 de fevereiro de 2021 - quando Star for adicionado ao serviço Disney +.

24

24: LEGADO

DÉCADA DE 80: A DÉCADA QUE NOS FEZ

9/11 FIREHOUSE

ANOS 90: A ÚLTIMA GRANDE DÉCADA?

9-1-1

OS ANOS 2000: A DÉCADA QUE VIMOS TUDO

A - E

DE ACORDO COM JIM

ALIAS

PAI AMERICANO

NOITE DE LUTA ANIMAL

APOCALIPSE DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

APOCALIPSE: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ATLANTA

BIG SKY (STAR ORIGINAL)

PRETO

BLOODY TALES OF EUROPE

CONTOS SANGRENTOS DA TORRE

OSSOS

IRMAOS IRMAS

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER

SEGREDOS ENTERRADOS DA 2ª Guerra Mundial

AVISO DE QUEIMADURA

CASTELO

CÓDIGO PRETO

CIDADE DO COUGAR

CASAS DE CASA DESESPERADAS

AMAS DEMONÍACAS

DRUGS, INC.

F - L

HOMEM DE FAMILIA

FEUD: BETTE E JOAN

FIREFLY

FLASHFORWARD

OS FOSTERS

O TALENTOSO

ALEGRIA

ANATOMIA DE GREY

HELSTROM (STAR ORIGINAL)

A ZONA QUENTE

COMO CONHECI SUA MÃE

DENTRO DA DINASTIA DA COREIA DO NORTE

A MATANÇA

LA 92

LANÇA

MINTA PARA MIM

PERDIDO

AMOR, VICTOR (ESTRELA ORIGINAL)

M - Q

MAFIA CONFIDENCIAL

MARADONA CONFIDENCIAL

MARS

FAMÍLIA MODERNA

OJ: MADE IN AMERICA

PERCEPÇÃO

FUGA DA PRISÃO

R - V

AUMENTANDO A ESPERANÇA

RESSURREIÇÃO

VINGANÇA

ROSEWOOD

ESCÂNDALO

RAINHAS DO GRITO

SCRUBS

SLEEPY HOLLOW

QUEDA DE NEVE

SOLAR OPPOSITES (STAR ORIGINAL)

FILHOS DA ANARQUIA

A TENSÃO

TERRA NOVA

TERRIERS

CONFIAR EM

BETTY FEIA

ULTIMATE SURVIVAL WWII

VALE DO BOOM

W - Z

TESTEMUNHA DO DESASTRE

CAÇADORES DE BOMBAS DA Segunda Guerra Mundial

O ARQUIVO X

O 13º GUERREIRO

42 PARA 1

9 PARA 5

A - C

ADAM (2009)

O AR PARA CIMA

O ALAMO (2004)

ANNA E O REI

ANNAPOLIS

OUTRA TERRA

OUTRA PARTICIPAÇÃO

QUALQUER LUGAR MENOS AQUI

ARACHNOPHOBIA

AUSTRÁLIA

BACHELOR PARTY

FODÃO

BAD COMPANY (2002)

EMPRESA RUIM (também conhecida como TOOL SHED)

BAD GIRLS (1994)

MAUS TEMPOS NO EL ROYALE

RECLAMAÇÃO DE BAGAGEM

AS IRMÃS BANGER

SEJA ÁGUA

PRAIAS

ANTES E DEPOIS (1996)

BELLE

AMADO (1998)

O MELHOR EXOTIC MARIGOLD HOTEL

MELHORES PLANOS

GRANDE PROBLEMA

BILLY BATHGATE

NATIVIDADE NEGRA

BORAT

MENINOS NÃO CHORAM

CORAÇÃO VALENTE

ARROMBAR E ENTRAR

TRAZENDO OS MORTOS

BROADCAST NEWS

PALÁCIO BROKEDOWN

MEDO DE CLUBE QUEBRADO DE LIZARD

IRMÃOS NO EXÍLIO

AÇÚCAR MASCAVO

MENINO BOLHA

BULWORTH

BUSHWHACKED

NÃO PODE ME COMPRAR AMOR

CASANOVA (2005)

PEGUE ESSE KID

CEDAR RAPIDS

REAÇÃO EM CADEIA

PEGANDO PAPI

PERSEGUINDO TYSON

ESTRANGULAR

A CLAREIRA

CLEOPATRA (1963)

COCKTAIL

COCOON: O RETORNO

MANOR COLD CREEK

A COR DO DINHEIRO

VENHA VER O PARAÍSO

OS COMEBACKS

COMMANDO (1985)

CON AIR

CONAN O BÁRBARO

CONFETTI

ADULTOS EM CONSENTIMENTO

UM LUGAR FRIO E SECO

PRIMO BETTE

LOUCO / BONITO

MARÉ CRIMSON

O CRUCÍVEL

CYRUS

D - E

DAMIEN - OMEN II

THE DARJEELING LIMITED

AGUA ESCURA

AMANHECER DO PLANETA DOS MACACOS

O DIA EM QUE A TERRA PAROU (2008)

O DIA EM QUE A SÉRIE PAROU

DAY WATCH

DEADPOOL 2

PRESIDENTES MORTOS

ENGANADO (1991)

O FIM PROFUNDO

DEEP RISING

DEIONS DOUBLE PLAY

O DIABO VESTE PRADA

DEVILS DEVIDO

MORRA DIFÍCIL 2

MORRER DURO COM VINGANÇA

TOMADA DUPLA

PARA BAIXO E PARA FORA EM BEVERLY HILLS

PERISCÓPIO PARA BAIXO

DRAGONBALL: EVOLUÇÃO

SONHANDO COM JOSEPH LEES

ME deixe louco

A QUEDA

DUETAS

O LESTE

ED WOOD

A BEIRA

ENCINO MAN

INIMIGO DO ESTADO

SUFICIENTE DISSE

EVITA

ÊXODO: DEUSES E REIS

F - L

THE FAB FIVE (2011)

LONGE DA MULTIDÃO LOUCA (2015)

A FALHA EM NOSSAS ESTRELAS

O FAVORITO

O CONFLITO FINAL

FIRESTORM (1998)

THE FLY (1986)

PARA OS MENINOS

QUATRO QUEDAS DE BÚFALO

CONEXÃO FRANCESA II

A CONEXÃO FRANCESA

DO INFERNO

GENTLEMEN BRONCOS

UM BOM DIA PARA MORRER

BOM DIA, VIETNAM

O BOM FILHO (1993)

UM BOM ANO

O GRAND BUDAPEST HOTEL

THE GREAT WHITE HYPE

GROSSE POINTE BLANK

CULPADO COMO PECADO

GUN SHY

O ACONTECIMENTO

AQUI NA TERRA

ALTA FIDELIDADE

SALTOS ALTOS E SALTOS BAIXOS

HITCHCOCK

HOFFA

HOMEM SAGRADO

HOPE SPRINGS (2003)

EU HUCKABEES DO CORAÇÃO

AMO-TE BETH COOPER

EU ORIGENS

EU ACHO QUE AMO MINHA ESPOSA

IDIOCRACIA

NA AMÉRICA

NOS SAPATOS DELA

DIA DA INDEPENDÊNCIA

DIA DA INDEPENDÊNCIA: RESSURGÊNCIA

INVENTANDO OS ABBOTTS

CORPO DA JENNIFER

A JÓIA DO NILO

JOHN TUCKER DEVE MORRER

FÉRIAS PARA A FAMÍLIA JOHNSON

JORDAN PEGA O ÔNIBUS

JOSHUA

CASADO AGORA MESMO

JUST WRIGHT

FUTURO REINO

BEIJANDO JESSICA STEIN

KUNG POW: ENTRE NO PUNHO

LADYHAWKE

THE LADYKILLERS (2004)

LAST DANCE (1996)

LE DIVORCE

A LIGA DOS CAVALHEIROS EXTRAORDINÁRIOS

A VIDA AQUÁTICA COM STEVE ZISSOU

VIVA LIVRE OU MORRA TENTANDO

PROCURANDO RICHARD

M - Q

MAD LOVE (1995)

O HOMEM DO RIO NEVADO

MARGARET

A MARINHA

MARCADO PARA A MORTE

O HOMEM CASADO

MARTHA MARCY MAY MARLENE

MASH

MAX PAYNE

O CORREDOR LABIRINTO

HOMEM MEDICINA

MELINDA E MELINDA

METRO

MIAMI RHAPSODY

MILLERS CROSSING

MOULIN ROUGE (2001)

MEU PAI, O HERÓI

MISTÉRIO, ALASKA

O NAMESAKE

NATURE BOY

NUNCA MORRE SOZINHO

OS MENINOS DE NEWTON

NOITE (2006)

SEM MAS

NADA A PERDER

NOTÓRIO

ESPAÇO DE ESCRITÓRIO

FOTO DE UMA HORA

OSCAR E LUCINDA

A OUTRA MULHER (2014)

NOSSO CASAMENTO EM FAMÍLIA

PARA O MAR

PATHFINDER (2007)

PHAT GIRLZ

CABINE TELEFÔNICA

PLANETA DOS MACACOS (1968)

PLANETA DOS MACACOS (2001)

PONY EXCESS

A AVENTURA POSEIDON (1972)

PÓS-GRADUAÇÃO

EM PÓ

A ESPOSA DO PREGADOR

MULHER BONITA

PRIMEVAL

OS MESTRES DO PUPPET

A PIRÂMIDE

PENAS

SHOW DE PERGUNTAS

R - V

VORAZ

REBOUND

HOMEM RENASCENTISTA

REVENGE OF THE NERDS II: NERDS IN PARADISE

THE RINGER

ROBIN HOOD (1991)

O BALANCIM

ROMANCING THE STONE

RUBY SPARKS

NOIVA EM FUGA

RUSHMORE

PESSOAS RUTHLESS

AS ECONOMIAS

DIGA QUE NÃO É ASSIM

A CARTA DE SCARLET

MAR DE SOMBRAS

A VIDA SECRETA DAS ABELHAS

MENTIRAS SEPARADAS

AS SESSÕES

SHADOW CONSPIRACY

SHALLOW HAL

BRILHANDO ATRAVÉS

O SIEGE

SINAIS

SIMON BIRCH

UMA TORÇÃO SIMPLES DO DESTINO

THE SITTER (2011)

SEIS DIAS, SETE NOITES

DORMINDO COM O INIMIGO

SOLARIS

ALGUÉM COMO VOCÊ

ALIMENTO DA ALMA

SPY HARD

TOCAIA

TROPAS ESTELARES

STOKER

VERÃO DE SAM

SUPER TROOPERS (2002)

SURROGATES

SWING KIDS

TAXI (2004)

VELOCIDADE TERMINAL

OBRIGADO POR FUMAR

EXISTE ALGO SOBRE A MARY

THE THIN RED LINE (1999)

TRÊS QUADROS DE AVISOS FORA DE EBBING, MISSOURI

TRÊS FUGITIVOS

AS TRÊS ESTAROLAS (2012)

TITAN AE

LÁPIDE

BRINQUEDOS

PRESO NO PARAÍSO

TRISTAN & ISOLDE

PRÓXIMO E PESSOAL

VI WARSHAWSKI

VERONICA GUERIN

THE VILLAGE (2004)

EXPRESSO DE VON RYAN

W - Z

ESPERANDO PARA EXHALE

GARÇONETE

WAKING LIFE

A GUERRA DAS ROSAS

O RELÓGIO (2012)

O WATERBOY

O CAMINHO DE VOLTA

O QUE O AMOR TEM QUE FAZER COM ISSO

QUANDO UM HOMEM AMA UMA MULHER

HOMENS BRANCOS NÃO PODEM SALTAR

WILLIAM SHAKESPEARES ROMEO + JULIET

WIN WIN

MULHER POR CIMA

WORKING GIRL (1988)

O ARQUIVO X

OS X-FILES: EU QUERO ACREDITAR

Escrito por Rik Henderson.