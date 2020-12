Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O final da segunda temporada da série de sucesso da Disney + The Mandalorian confirma que uma série secundária de Boba Fett está em andamento.

Na semana passada, a Disney realizou um evento de quatro horas do Dia do Investidor 2020 para anunciar vários projetos de Guerra nas Estrelas que planejou, mas não mencionou o programa de Boba Fett estrelado por Temuera Morrison. Provavelmente porque não queria estragar a surpresa: no final da sequência pós-crédito de The Mandalorian finale, que estreou em 18 de dezembro de 2020, foi confirmado que The Book of Boba Fett chega em dezembro próximo.

Se você pular a sequência de créditos, verá o personagem Bib Fortuna do Retorno do Jedi, o capanga de Jabba, sentado no trono de Jabba. Fennec (Ming-Na Wen) e Boba entram, com Bib dizendo: “Boba, pensei que você estava morto!” Não vamos estragar mais nada, mas o fim da cena termina com uma tela preta revelando que O Livro de Boba Fett vai estrear em dezembro de 2021. Provavelmente virá para o serviço de streaming Disney +.

Para obter uma análise completa de cada novo programa e filme de Star Wars chegando, dê uma olhada em nosso guia detalhado.

Também temos um resumo de todos os anúncios de Star Wars da Disney e Lucasfilm no Investor Day 2020 que valem a pena ler. Por fim, o Pocket-lint criou uma linha do tempo cronológica exclusiva de todo o Universo Star Wars, e temos um guia de rumores sobre a próxima série Obi-Wan Kenobi.

Escrito por Maggie Tillman.