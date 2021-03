Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A maior revelação no Disneys Investor Day 2020 foi que uma próxima série Disney + verá o retorno de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Também trará de volta Hayden Christensen como Darth Vader, estabelecendo uma revanche icônica entre o mestre Jedi e seu aprendiz.

A produção da série está marcada para abril de 2021, com Deborah Chow servindo como diretora da série limitada. Anteriormente, ela dirigiu dois episódios de The Mandalorian. Joby Harold também será o roteirista da série. A Disney lançou recentemente uma série de atualizações sobre o elenco e a equipe técnica e, como sempre, a internet está repleta de teorias sobre o enredo e quais personagens podem aparecer nele.

Aqui estão tudo o que sabemos até agora sobre Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi se passa uma década após o filme final da trilogia prequela, A Vingança dos Sith.

Também aconteceu nove anos antes de nos encontrarmos com Obi-Wan novamente em Uma Nova Esperança. Esta é uma linha do tempo relativamente inexplorada no Universo Star Wars . Solo: Uma história de Star Wars se passa nessa época e mostra um universo com o Império no auge de seu poder.

Embora isso certamente torne a vida difícil para um contrabandista como Han Solo, deve ser ainda mais difícil para um mestre Jedi como Obi-Wan, que poderia estar entre os mais procurados do Império e de Darth Vader. Também pudemos ver Obi-Wan lidando com caçadores Jedi imperiais conhecidos como Inquisidores, que tinham a tarefa de caçar os poucos Jedi restantes.

Nós sabemos Obi-Wan Kenobi e Darth Vader definitivamente aparecerão no show, mas e os outros personagens de Star Wars? Nada mais foi confirmado neste ponto, mas existem muitas teorias sobre aparências potenciais. Aqui está uma olhada em alguns dos mais intrigantes.

Nós sabemos que Ashoka Tano de Rosario Dawson está tendo seu próprio show Disney + que se passa em torno de The Mandalorian, que é cerca de 20 anos após o show Obi-Wan Kenobi acontecer. Não seria chocante vê-la incluída na série, já que ela está próxima dos dois personagens principais que sabemos que serão apresentados. Ela era a ex-aprendiz de Anakin e sente mais culpa por ele se tornar Darth Vader do que qualquer outra pessoa, exceto o próprio Obi-Wan. Uma nova teoria é que o elenco de Indira Varma pode apontar para ela interpretando uma versão mais jovem de Ashoka.

Obi-Wan e Ashoka falam sobre Anakin em The Clone Wars ( assista aqui ), que mostra a relação entre os três personagens.

Houve uma tonelada de rumores em meio a uma campanha liderada por fãs de que a Disney eventualmente apresentará uma versão mais jovem de Luke retratado por Sebastian Stan . Isso provavelmente não acontecerá nesta série Obi-Wan Kenobi, já que o futuro líder da Rebelião terá cerca de 10 anos. Ainda assim, sabemos que Obi-Wan estava decidido a cuidar do garoto no final de A vingança dos Sith, então não seria surpreendente se tivéssemos um vislumbre de Luke como um jovem fazendeiro de umidade em Tattooine.

Sabemos que Maul sobreviveu sendo dividido ao meio por Obi-Wan no final de The Phantom Menace, já que o personagem apareceu no final de Solo: A Star Wars Story, bem como na série de animação Star Wars: Clone Wars e Star Wars: Rebels . Já começaram a surgir boatos sobre o retorno de Maul na série Kenobi, mas nos perguntamos o quão eficaz seria, já que os dois têm um confronto clímax em Star Wars: Rebels que vê Obi-Wan finalmente matar Maul para sempre (pensamos) ,

Não nos chocaríamos ver Liam Neeson retornar ao Universo de Star Wars como o ex-mestre Jedi de Kenobi, Qui-Gon Jinn. Claro, ele está morto, mas faria sentido vê-lo em ambos os flashbacks e como um fantasma da Força fazendo companhia a Obi-Wan em seu esconderijo no deserto.

Aqui está outro personagem clássico de Star Wars que faria sentido para nós vermos na série. Nós sabemos que pelo menos parte do show acontecerá em Tattooine, afinal, e o império criminoso de Jabba governa o planeta atrasado tanto ou mais do que o Império.

Se você apenas segue o universo live-action de Star Wars, primeiro de tudo, você está perdendo e, em segundo lugar, você pode se surpreender ao saber que, antes que o amor de Anakin por Padme o levasse para o Lado Negro, Obi-Wan ficou tentado por amor de maneira semelhante. Enquanto o amor de Anakin o levou a se juntar ao Lado Negro por medo de perder Padme, Obi-Wan fez o oposto, virando as costas para o governante Mandaloriano Satine Kryze, por quem ele se apaixonou, para preservar seus votos como Jedi.

Embora os eventos de seu caso de amor eventualmente vejam Satine assassinado por Darth Maul na frente de Obi-Wan, não seria chocante encontrar Obi-Wan perturbado por essas memórias com alguns flashbacks, assim como a volta de Anakin para o Lado Negro. Confira Star Wars: Clone Wars para obter a história completa por trás de Satine e Obi-Wan. Satine é outro personagem lógico para a já anunciada integrante do elenco Indira Varma.

Recentemente, vimos a estréia de Bo Katan em live-action na segunda temporada de The Mandalorian. Ela é retratada pela mesma atriz que dublou a personagem em sua forma animada, Katee Sackhoff. Este é outro personagem que Obi-Wan teria conhecido da série The Clone Wars, e incluí-la neste show Obi-Wan Kenobi seria particularmente interessante para os fãs de The Mandalorian.

Katan foi a última pessoa a empunhar o sabre de luz Mandaloriano, conhecido como Dark Saber, antes que o grande malvado Moff Gideon do Mandalorian colocasse suas mãos nele durante um evento conhecido como The Great Purge, que viu o Império atacar Mandalore. O Grande Expurgo aconteceu na mesma época em que a série Obi-Wan Kenobi foi definida, então poderia ser uma grande oportunidade de mostrar um evento que só foi sugerido em O Mandalorian.

Um dos únicos outros Jedis conhecidos durante este tempo é um ex-aprendiz que sobreviveu à Ordem 66 e estrelou o videogame Star Wars, Jedi: Fallen Order. Embora amarrar um videogame ao verdadeiro Universo de Star Wars possa parecer rebuscado no início, vale a pena apontar que Fallen Order faz parte do cânone de Star Wars e ocorre alguns anos antes dos eventos desta série Obi-Wan Kenobi.

O ator que interpreta Kestis, Cameron Monaghan, no videogame também tem muita experiência em séries live-action, já que estrelou como o Coringa na prequela do Batman Gotham e fez parte da série de sucesso Shameless da Showtime.

Deborah Chow foi encarregada de trazer Obi-Wan para a Disney +. Os fãs de Star Wars vão se lembrar que ela dirigiu dois episódios de The Mandalorian e que ela apareceu na tela para uma participação especial como um piloto de X-Wing. Ela foi a primeira mulher a dirigir qualquer projeto live-action de Star Wars.

Hossein Amini escreverá o roteiro. Ele trabalhou mais recentemente na série de TV The Alienist e é mais conhecido por ter escrito o filme Drive de 2011.

Ewan MacGregor e Hayden Christensen retornarão como seus personagens da trilogia prequela. A Disney anunciou recentemente uma lista de mais membros do elenco, mas apenas dois deles, Joel Edgerton e Bonnie Piesse, estão vinculados aos personagens. Edgerton e Piesse estão reprisando seus papéis em Star Wars: Ataque dos Clones e Star Wars: A Vingança dos Sith, onde interpretam Owen e Beru Lars, tia e tio adotivo de Luke.

Aqui está o elenco completo:

Ewan MacGregor - Obi-Wan Kenobi

- Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen - Anakin Skywalker / Darth Vader

- Anakin Skywalker / Darth Vader Joel Edgerton - Owen Lars

- Owen Lars Bonnie Piesse - Beru Lars

- Beru Lars Moses Ingram - sem aviso prévio

- sem aviso prévio Kumail Nanjiani - sem aviso prévio

- sem aviso prévio Indira Varma - Sem Anunciado

- Sem Anunciado Amigo Rupert - Sem Anunciado

- Sem Anunciado OShea Jackson Jr - sem aviso prévio

- sem aviso prévio Sung Kang - sem aviso prévio

- sem aviso prévio Simone Kessell - sem aviso prévio

- sem aviso prévio Benny Safdie - sem aviso prévio

Não sabemos exatamente quando Obi-Wan Kenobi vai estrear no Disney +, mas podemos fazer um palpite bem fundamentado. A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, disse que a série começará a ser filmada em abril de 2021. A terceira temporada de The Mandalorian está marcada para estrear em dezembro de 2021, então estamos imaginando que Obi-Wan Kenobi chegará à Disney + em algum momento no início de 2022, após a próxima temporada do Mandalorian foi concluído.

Ainda não há trailers para a série Obi-Wan Kenobi, mas você pode assistir Kathleen Kennedy da Disney revelar o retorno de Hayden Christensen e mais sobre o próximo projeto Disney + no evento Disney Investor Day 2020.Vá aqui e pule para a marca de 1:22:00.

Confira nosso guia sobre como assistir a todos os filmes de Star Wars na ordem correta. Também temos este guia sobre os próximos projetos de Star Wars.

Escrito por Maggie Tillman.