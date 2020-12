Preços da Disney + sobem em 2021, nova marca Star para adicionar mais conteúdo internacionalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de uma grande quantidade de novos conteúdos da Disney, a empresa anunciou que há um pequeno aumento no preço do Disney +.

É um aumento modesto, no momento, acrescentando US $ 1 ao preço de uma assinatura, então nos EUA será de US $ 7,99 por mês ou US $ 79,99 por ano. O novo preço nos EUA chegará a partir de 25 de março de 2021.

Esse aumento de preços também se reflete em outros territórios, embora seja um pouco maior, sendo dividido da seguinte forma:

Canadá: $ 11,99 / mês ou $ 119,99 / anual

Austrália: $ 11,99 / mês ou $ 119,99 / anual

Nova Zelândia: $ 12,99 / mês ou $ 129,99 / anual

Reino Unido: £ 7,99 / mês ou £ 79,90 / anual

Euro: 8,99 / mês ou 89,90 / anual

Noruega: 89,00 kr / mês ou 890,00 kr / anual

Dinamarca: 79,00kr / mês ou 790,00kr / anual

Suécia: 89,00 kr / mês ou 890,00 kr / anual

Suíça: CHF 12,90 / mês ou CHF 129,00 / anual

Singapura: $ 11,98 / mês ou $ 119,98 / anual

No entanto, esses preços serão aplicáveis a partir de 23 de fevereiro de 2021.

Além desses ajustes de preços, a Disney também está lançando uma nova marca chamada Star. Ele poderia ser descrito como um Hulu internacional, adicionando muito conteúdo que os americanos acessam via Hulu de fontes como Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone e outros, como algum conteúdo local.

A nova marca Star aparecerá nos cabeçalhos das principais marcas na Disney +, ao lado de nomes como Marvel, Pixar e o resto. Star será lançado em 23 de fevereiro de 2021 na Europa, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, com outras regiões adicionadas mais tarde em 2021.

A Star carregará algum conteúdo que provavelmente também levou ao acréscimo de controles dos pais, o que significa que você pode garantir que o serviço continue adequado para crianças e permitir que os pais definam senhas para alguns conteúdos.

A Disney confirmou que a Disney + tem mais de 137 milhões de assinantes globais e planeja lançar mais de 100 títulos por ano no serviço.

squirrel_widget_187869

Escrito por Chris Hall.