(Pocket-lint) - A Disney irá anunciar novos filmes e programas de Star Wars , novos filmes e programas da Marvel , novos filmes e programas da Pixar , bem como originais da Disney + durante seu evento do Dia do Investidor na quinta-feira.

Veja como sintonizar e assistir a si mesmo, além de todos os anúncios importantes.

Você pode assistir ao Disney Investor Day aqui

Em 10 de dezembro de 2020, a Disney transmitirá seu evento do Dia do Investidor, que qualquer pessoa pode assistir. O programa se concentrará principalmente nos serviços de streaming da empresa, que incluem Disney +, Hulu e ESPN +. Você também pode esperar ouvir anúncios relacionados a franquias como Marvel, Star Wars e Pixar. Está programado para começar às 16h30 EST / 13h30 PST.

Você pode assistir ao Disneys Investor Day no link acima. O evento terá duração de aproximadamente quatro horas.

Com este evento, devemos ter uma ideia mais clara do plano da Disney de se ajustar à pós-pandemia, além de se planeja lançar filmes originalmente destinados aos cinemas no Disney +. E, como o New York Times afirmou recentemente, provavelmente ouviremos sobre uma grande expansão do Universo Star Wars. Suspeitamos que as notícias da Marvel e da Pixar também farão a aposta.

Disney + receberá uma tonelada de novos conteúdos, incluindo “aproximadamente” 10 séries Star Wars, 10 séries Marvel, 15 Disney live-action, Disney Animation e séries Pixar e 15 Disney live-action, Disney Animation e recursos da Pixar . Já sabemos alguns detalhes sobre alguns desses projetos, mas a Disney planeja anunciar mais à medida que o evento do Dia do Investidor continua.

A Disney + planeja integrar a Star ao serviço de streaming - mas fora dos Estados Unidos.

Isso verá a adição de conteúdo voltado para adultos, como programas como Family Guy e filmes como Kingsman: The Golden Circle. Star estará disponível apenas para assinantes fora dos EUA porque a Disney atualmente usa o Hulu para entregar a maior parte desse conteúdo nos EUA. A Disney também anunciou a expansão dos controles dos pais para garantir que o serviço de streaming permaneça adequado para todas as idades.

A adição do Star fará com que o preço de um Disney + suba para € 8,99. Ele será lançado no serviço de streaming a partir de 23 de fevereiro de 2021 na Europa continental. Chegará à América Latina, Japão e Coréia no final de 2021.

A Disney anunciou um novo pacote nos Estados Unidos para seus serviços de streaming. Ele consiste em Disney +, Hulu sem anúncios e ESPN + por US $ 18,99. Isso representa um aumento de seis dólares em relação ao pacote de streaming de US $ 12,99 existente da empresa que inclui o Hulu com anúncios. Mas o aumento de preço é a diferença entre a versão autônoma do serviço do Hulu com anúncios e a versão sem anúncios.

Quando comprado separadamente, Disney + custa $ 6,99 por mês, ESPN + custa $ 5,99 por mês) e o Hulu sem anúncios custa $ 11,99 por mês.

O novo pacote deve ser lançado em janeiro de 2021.

Raya e o Último Dragão da Disney estão programados para estrear em 5 de março de 2021. Estreará simultaneamente na Disney + e nos cinemas. O último longa-metragem da Pixar, Soul, também estreia no Disney +. A estreia está programada para 25 de dezembro de 2020.

A Disney anunciou uma série de novas séries de ação ao vivo dirigidas ao Hulu. Muitos nomes de atores da lista A foram mencionados como estrelas para os novos programas, incluindo Michael Keaton, Steve Martin, Rosario Dawson, Selena Gomez, Martin Short e Kate McKinnon. A Disney também mostrou a filmagem de uma próxima temporada de The Handmaids Tale, revelando que foi renovada para uma quinta temporada.

Novas temporadas de Atlanta, Dave, What We Do In The Shadows e American Horror Story foram anunciadas. Também foi revelado que Its Always Sunny in Philadelphia foi renovado por quatro temporadas, tornando-se a comédia de ação ao vivo mais longa. FX também introduziu alguns de seus novos conteúdos, incluindo uma série Alien baseada nos filmes de mesmo nome.

Esta será a primeira série da franquia, bem como a primeira a ser ambientada na Terra. A Disney também revelou Shogun, um show realista no estilo Game of Thrones ambientado no Japão feudal, e Reservation Dog, uma série original produzida por Taiki Waititi.

Esses projetos provavelmente estarão disponíveis nos Estados Unidos por meio do Hulu.

Esta história está se desenvolvendo ...

Escrito por Maggie Tillman.