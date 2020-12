Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney planeja fazer grandes anúncios de Star Wars durante seu evento do Dia do Investidor em 10 de dezembro. O New York Times disse que a apresentação revelará "uma expansão significativa do universo Star Wars".

Em termos do que você pode esperar, há rumores sobre um spinoff de Boba Fett / The Mandalorian prequel para Disney +, bem como uma série solo de ação ao vivo para Ahsoka Tano de Rosario Dawson, e até mesmo uma sequência de Star Wars: Rebels. Também houve relatos sobre uma série de animação ambientada durante a Alta República. Some tudo e vários projetos podem ser anunciados ao mesmo tempo.

Uma coisa é certa: Disney + provavelmente será o foco do Investor Day 2020, embora suspeitemos que os recursos também serão discutidos. Lucasfilm tem um filme sem título de 2023 Star Wars em sua programação, por exemplo, mas os detalhes são inexistentes.

Pode ser o tão esperado filme liderado por Taika Waititi, a primeira entrada na trilogia de Rian Johnson, ou algum outro projeto previamente criado. Esperamos que a Disney revele aos acionistas seu roteiro para o serviço de streaming Disney + e para a tela grande.

O Dia do Investidor da Disney começará às 16h30 EST / 13h30 PST na quinta-feira. Fique ligado no Pocket-lint, pois planejamos cobrir todas as novidades.

Escrito por Maggie Tillman.