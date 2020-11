Agora você pode comprar um cartão-presente Disney + para sua família e amigos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + tem sido um sucesso fenomenal e agora você pode dar a um amigo ou membro da família um vale-presente de assinatura, ideal para o Natal.

Você obtém 12 meses do serviço de streaming por £ 59,99 - o que equivale a £ 5 por mês, o que ainda é um desconto decente na assinatura mensal geral que custa £ 5,99 por mês. Para comprar um cartão-presente, basta inserir o nome e o endereço de e-mail do destinatário e o cartão será enviado digitalmente em uma data de sua escolha - você não precisa enviá-lo antes do Natal! Então, o destinatário pode ativá-lo quando quiser - ele não tem uma data de validade.

Você só pode comprar um cartão de assinatura para um novo cliente Disney + - um tanto bizarramente, eles não vão recarregar uma assinatura existente.

Disney + inclui programação e filmes do vasto catálogo da Disney, incluindo seus próprios clássicos de animação e shows, filmes da Pixar, além das coleções Star Wars e Marvel Universe. Documentários da National Geographic também estão lá. Há muitas coisas novas na plataforma também, como a segunda série de The Mandalorian e o filme Soul da Pixar.

O serviço agora também inclui o GroupWatch para que você possa - sim - assistir a programas com até sete amigos e familiares em tempo real.

squirrel_widget_187869

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido

Escrito por Dan Grabham.