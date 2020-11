Hulu com TV ao vivo está aumentando seu preço mensal em quase 20 por cento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o recente aumento de preços da Netflix , o Hulu com TV ao vivo agora está aumentando seus preços. O serviço de TV ao vivo agora custará US $ 64,99 por mês.

O Hulu com TV ao vivo custava US $ 54,99 por mês nos Estados Unidos, o que significa que o Hulu está anunciando um aumento de US $ 10 mensais para os clientes existentes, de acordo com o The Hollywood Reporter . A alteração de preço entra em vigor em 18 de dezembro de 2020 e se aplicará a clientes novos e atuais. O Hulu aumentou o custo de seu serviço pela última vez em dezembro de 2019, quando aumentou o preço mensal de $ 44,99 para $ 54,99. Portanto, aumentou US $ 20 em menos de um ano.

Lembre-se de que o YouTube TV, que concorre diretamente com o pacote de vídeo ao vivo do Hulu, também custa US $ 65 por mês. Esses serviços têm como objetivo ajudar os cortadores de cabos literalmente a reduzir sua conta mensal de programação, mas com os preços cada vez mais altos, está se tornando claramente uma economia menor. Se você adquire o Hulu com TV ao vivo, bem como Netflix e Disney + e CBS All Access, você ganha mais de US $ 100 por mês. Como isso é mais barato do que cabo?

Escrito por Maggie Tillman.