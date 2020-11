WandaVision da Marvel para estreia na Disney + em janeiro de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das novas séries de TV mais esperadas da Marvel Studios, WandaVision , estreará no serviço de streaming Disney + em dois meses.

WandaVision deveria seguir The Falcon and the Winter Soldier, mas a data de lançamento do programa foi recentemente adiada para 2021 devido ao coronavírus e às refilmagens necessárias. A Disney, portanto, disse há alguns meses que o WandaVision chegaria primeiro, e muitos especularam que poderia chegar ao Disney + já no mês que vem. No entanto, durante sua chamada de lucros do quarto trimestre, a Disney finalmente revelou a data de lançamento do programa: 15 de janeiro de 2021.

Em WandaVision, Wanda Maximoff e Vision são interpretados por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, os mesmos atores do universo cinematográfico Marvel. Eles parecem ser ambientados em um mundo de sitcom, onde provavelmente veremos Wanda enfrentando os eventos traumáticos que ela experimentou em Avengers: Infinity War.

Disney + custa $ 6,99 por mês nos EUA ou £ 5,99 por mês no Reino Unido. Uma assinatura anual custa $ 69,99 / £ 59,99. A Disney também agrupa todos os seus serviços de assinatura nos Estados Unidos - incluindo Disney +, ESPN + e Hulu - por apenas US $ 12,99 por mês. Além do conteúdo da Marvel, Disney + também possui o catálogo Star Wars , incluindo o novo seriado de sucesso The Mandalorian, cuja segunda temporada estreou recentemente. Como acontecerá com WandaVision, novos episódios chegam ao serviço todas as semanas.

Escrito por Maggie Tillman.