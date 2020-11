Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está oferecendo um mês grátis de Disney + para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate .

A partir da semana de 9 de novembro de 2020, se você nunca experimentou o Disney + antes, pode obter um mês do serviço de streaming gratuitamente na Galeria de Perks em um console Xbox ou nos aplicativos móveis do Xbox Game Pass. Lembre-se de que a Epic Games também está fazendo um acordo em que os jogadores do Fortnite - que compram itens do jogo como V-Bucks - podem obter até dois meses de Disney + gratuitamente se forem novos .

Quanto ao bônus Xbox Game Pass, ele está disponível para todos os assinantes do Ultimate em todos os países onde Disney + está disponível. Os membros do Xbox Game Pass precisam resgatar a oferta até 2 de março de 2021. Quando ela expira, o Disney + vai custar $ 6,99 por mês nos EUA (ou $ 12,99 quando incluído no Hulu e ESPN +).

Outras vantagens de avaliação disponíveis com uma assinatura do Xbox Game Pass incluem Spotify Premium e Postmates Unlimited.

O Xbox Games Pass também oferece acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar no Xbox One por uma taxa mensal. Ele está disponível no novo Xbox Series X e Xbox Series S. Para saber mais sobre ele, consulte nosso guia.

Escrito por Maggie Tillman.