Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + trouxe seu recurso de visualização em grupo para o Reino Unido.

Anteriormente disponível apenas nos EUA, o GroupWatch conecta até sete amigos e familiares para assistir a qualquer coisa no Disney + juntos.

Contanto que cada membro remoto também assine Disney + , ele ou ela pode iniciar o modo a partir da página de detalhes de qualquer filme ou programa de TV na plataforma. Isso irá gerar um link que pode ser enviado a todos os convidados.

O recurso funciona em dispositivos móveis e na Web, além de dispositivos de TV conectados e smart TVs. Contanto que o convite tenha origem no celular ou na web, a experiência do GroupWatch pode continuar na TV.

Além de sincronizar a reprodução, qualquer participante pode pausar o vídeo caso precise de uma pausa. E os espectadores podem responder à ação na tela usando seis emojis diferentes, disponíveis por meio do aplicativo Disney +.

"A narrativa ganha vida quando você é capaz de compartilhá-la e se divertir com outras pessoas, e neste momento em que muitos ainda estão longe de seus amigos e familiares, o GroupWatch oferece uma maneira de se conectar virtualmente com segurança ao co-visualizar suas histórias favoritas da Disney + com seu suas pessoas favoritas no conforto da sua sala ", disse Jerrell Jimerson, vice-presidente sênior de produto da Disney +.

Escrito por Rik Henderson.