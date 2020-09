Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney oferece um recurso GroupWatch no Disney + que permite que você comece uma festa de relógio virtual. É aqui que você pode transmitir um filme ou programa virtualmente com os amigos. O recurso também funciona em todos os dispositivos dos seus amigos, estejam eles assistindo na web ou em um telefone, reprodutor de mídia ou smart TV.

GroupWatch é um recurso de watch party virtual para usuários Disney +. Funciona com até seis amigos ou familiares, permitindo que você assista a um filme ou programa pela primeira vez, como se estivessem na mesma sala assistindo juntos. Você pode até mesmo reagir ao filme juntos em tempo real (sem bate-papo, no entanto).

Qualquer pessoa que planeje entrar em uma festa do GroupWatch deve ter uma conta Disney +, bem como acesso ao aplicativo Disney +, e qualquer pessoa pode controlar o filme a qualquer momento, seja para pausar ou pular. A reprodução será sincronizada em todas as plataformas para todos os usuários. A Disney até ajustará automaticamente as transmissões se uma pessoa sofrer um problema de largura de banda para garantir que todos estejam assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Você também pode enviar emojis durante a transmissão - eles aparecem na parte inferior da tela.

O GroupWatch está disponível para todo o conteúdo da Disney +.

Abra a versão mais recente do aplicativo Disney + mobile ou Disney + na web. Procure um filme ou programa de TV. Selecione o ícone GroupWatch próximo ao botão de reprodução na página de detalhes. Você poderá selecionar até seis pessoas para acompanhá-lo. Você poderá enviar o link de convite, como por aplicativos de mensagens e e-mail Todos os links de convite devem ser originados e aceitos no aplicativo ou site Disney + Ao enviar o convite, Disney + perguntará se você deseja passar para uma tela maior. Assim que todos tiverem ingressado, o host pode iniciar o stream.

Nota: Você não pode assistir versões internacionais ou em diferentes idiomas para convidados individuais.

GroupWatch está ao vivo agora dentro da Disney + em todas as plataformas nos EUA.

Ainda não está disponível no Reino Unido ou na Europa.

squirrel_widget_187869

Escrito por Maggie Tillman.