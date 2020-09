Como controlar o Disney + com o Google Assistant em smart displays

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + agora oferece suporte a controles de voz do Google Assistant em smart displays como Nest Hub e Nest Hub Max. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Para começar a usar os comandos do Google Assistente com Disney + em seu smart display, você terá que vincular sua assinatura Disney + ao Google Home ou app Google Assistant. Depois de fazer isso, basta dizer algo como “Ok Google, toque o Togo” ou “Ok Google, toque no Mandalorian”.

Abra o app Google Home em seu dispositivo móvel. No canto superior direito, toque na sua conta. Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado ao mesmo Wi-Fi que seu smart display. Volte para a página inicial e, no canto superior esquerdo, toque em Adicionar +> Vídeos e fotos. Toque em Vincular> Vincular conta. Conclua as etapas de login . Você precisará de suas credenciais de login do Disney +.

“Ok Google, toque Togo”

“Ok Google, toque o Mandalorian”.

Lembre-se de que o Disney + está disponível há muito tempo em monitores inteligentes com Google Assistente desde o final de 2019. Você também pode usar o Google Assistente para reproduzir conteúdo Netflix, Hulu, CBS All Access e HBO. Este novo recurso Disney + ainda é uma adição bem-vinda, especialmente para aqueles que estão transmitindo de um Nest Hub ou Hub Max.

Confira a página de suporte do Google para mais detalhes. Se esse novo recurso ainda não funcionar para você, o Google disse que os controles de voz ainda não estão disponíveis em todos os mercados.

Não. O Google também anunciou uma nova história interativa com o tema Frozen, na qual personagens do filme - Anna, Elsa, Olaf e Kristoff - contam histórias ao redor da fogueira que exploram o mundo de Frozen 2. Para começar, basta dizer: “Ei Google, conte-me uma história Frozen ”, e então você pode escolher qual personagem gostaria de narrar.

Escrito por Maggie Tillman.