(Pocket-lint) - A Disney parece estar testando um novo recurso que permitirá aos assinantes da Disney + criar festas virtuais com amigos para que todos possam assistir a algo juntos em tempo real.

Capturas de tela do recurso apareceram no subreddit da Disney +. Parece que permite que até seis pessoas participem de um grupo de vigia. Também parece que você pode iniciar uma festa simplesmente a partir da página de título de um filme ou programa e que pode transmitir absolutamente qualquer coisa no Disney + - desde que todos os participantes sejam assinantes.

O recurso, conhecido como GroupWatch, está sendo testado no Canadá agora. The Verge disse que a Disney espera lançar o recurso em outras regiões neste outono. Se for verdade, não será o primeiro serviço de streaming a oferecer tal capacidade. O Amazon Prime Video, por exemplo, tem uma ferramenta de observação em grupo para até 100 pessoas em uma sessão. Chamado de Watch Party, também permite que qualquer pessoa nos Estados Unidos reproduza milhares de títulos. Mas eles precisam ser assinantes Prime.

Também não vamos esquecer que as extensões de navegador da web de terceiros também permitem que as pessoas façam grupos de observação para Netflix, HBO e outros serviços de streaming. Com tantas pessoas presas em casa por meses em 2020, tornou-se a norma para as pessoas assistirem a filmes juntas, mas remotamente, da segurança de suas próprias casas.

Escrito por Maggie Tillman.