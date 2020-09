Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mulan chega ao Disney + em 4 de setembro de 2020, mas o remake de ação ao vivo não será "gratuito" para os assinantes assistirem no serviço de streaming. Em vez disso, você precisará desbloqueá-lo com um serviço complementar chamado Premier Access.

A Disney anunciou pela primeira vez que Mulan seria um Disney + streaming exclusivo durante uma chamada de lucros em agosto, quando o CEO da Disney, Bob Chapek, disse aos analistas que a empresa "pensava que era importante encontrar maneiras alternativas de apresentar [Mulan] em tempo hábil". foi originalmente programado para ter um lançamento mundial nos cinemas, mas a pandemia frustrou esses planos.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Premier Access, incluindo como usá-lo para transmitir a estreia de Mulan do conforto do seu sofá.

Quando o Disney + foi lançado, ele tinha um nível: por US $ 6,99 por mês, você podia acessar todos os filmes e programas no serviço de streaming.

No entanto, a partir de 4 de setembro de 2020, a Disney + apresentará o Premier Access. Este complemento premium permite acessar algum conteúdo que foi bloqueado atrás de um acesso pago. Inicialmente, ele será usado apenas para Mulan, mas podemos ver Disney + usando-o para outros lançamentos no futuro.

Uma vez que Disney + está usando atualmente apenas o Premier Access para Mulan, só podemos fornecer detalhes de preços para esse filme.

Disney + oferecerá Premier Access a Mulan por US $ 29,99 no disneyplus.com e no aplicativo Disney + em plataformas selecionadas. Os assinantes do Disney + não terão apenas que pagar a taxa única do Premier Access para assistir a Mulan, mas também o custo da assinatura mensal de $ 6,99 do Disney +.

O Premier Access estará disponível para Mulan até 2 de novembro às 23h59 PT. O filme será "gratuito" para todos os assinantes da Disney + em 4 de dezembro.

Você precisa começar com uma assinatura do Disney + para assistir Mulan. Em seguida, você pode ir para a página Mulan onde verá a opção de comprar o filme.

Faça login no Disney + em disneyplus.com Selecione Mulan (pesquisando ou na tela inicial) Clique em OBTER ACESSO PREMIER (botão dourado abaixo do título) Confirme o pagamento. Você retornará à tela principal e poderá selecionar PLAY. Clique em PLAY para começar a transmitir Mulan com Premier Access!

Nota: você pode assistir Mulan em qualquer dispositivo vinculado à sua conta Disney +.

Depois de obter o Premier Access para Mulan, você pode assisti-lo quantas vezes quiser no Disney +.

Seu acesso continuará enquanto você for assinante do Disney +. Ele só ficará bloqueado no add-on por alguns meses também. Se você não quer pagar os $ 30 para transmitir Mulan , espere alguns meses. O filme está programado para ser gratuito para todos os assinantes Disney + a partir de 4 de dezembro de 2020.

A Disney disse que a Disney + oferecerá Premier Access a Mulan no disneyplus.com e "plataformas selecionadas", o que provavelmente significa que os distribuidores - incluindo Apple, Google e Roku - oferecerão a capacidade de transmitir o remake live-action por uma taxa semelhante.

Verifique a página de perguntas frequentes do Disney + para saber mais sobre o Premier Access. Para mais informações sobre Disney +, consulte nosso guia aqui .

Escrito por Maggie Tillman.