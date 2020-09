2ª temporada de Mandalorian chega à Disney + 30 de outubro de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney anunciou a data oficial para o ar de The Mandalorian Season 2 e você não precisa esperar muito.

Ele vai começar no Disney + em várias regiões na sexta-feira, 30 de outubro de 2020 e será executado semanalmente, como a primeira temporada.

Ainda não temos muitos detalhes sobre a nova temporada, apenas um post no Instagram que mostra o logotipo e estas palavras: "Este é o dia. Novos episódios começam a ser transmitidos em 30 de outubro na Disney +".

De acordo com o boato, Rosario Dawson (Demolidor, Zombieland: Double Tap) se juntará ao elenco como a favorita de Guerra dos Clones, Ahsoka Tano. Ela teria sido vista filmando alguns clipes para o trailer da nova temporada.

Ainda não sabemos quando o trailer estará disponível, mas com certeza será em breve, agora que a data oficial de lançamento foi revelada.

Também sabemos que Giancarlo Esposito voltará como principal vilão Moff Gideon. Esposito é um ator ocupado atualmente - não apenas estrelando The Mandalorian e Better Call Saul (reprisando seu papel de Breaking Bad), mas ele estará na segunda série de The Boys começando no Amazon Prime Video nesta sexta-feira, e é o chefe vilão no videogame Far Cry 6.

Escrito por Rik Henderson.