Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão live action de Mulan chegará à Disney + no Reino Unido (e nos EUA) na sexta-feira, 4 de setembro e, ao contrário de alguns relatos, não será oferecida apenas como aluguel.

Será exclusivo para a plataforma como um título Premier Access recém-lançado, o que significa que você paga uma vez, mas pode assisti-lo quantas vezes quiser, contanto que seja assinante do Disney +.

Custará £ 19,99 no Reino Unido (US $ 29,99 nos Estados Unidos), mas você não consegue apenas por 24 horas, como o aluguel universal de filmes com um dia e data que apareceu em outras plataformas.

Da mesma forma, tecnicamente, você também não é o proprietário total, pois não poderá mais acessá-lo caso cancele sua assinatura.

Mulan estará disponível em HD, Ultra HD, HDR e com Dolby Audio (dependendo do seu sistema de visualização). Ele também pode ser baixado para dispositivos móveis para visualização remota.

squirrel_widget_187869

O remake do filme de 2020 traz Yifei Lu como o protagonista homônimo, com Donnie Yen (Ip Man), Jet Li (Era uma vez na China) e o filho de Bruce Lee, Jason Scott Lee, em papéis coadjuvantes.

Seu lançamento cinematográfico planejado anteriormente foi prejudicado pela pandemia, então a Disney seguiu a NBCUniversal ao lançá-lo direto para uma plataforma doméstica.

Escrito por Rik Henderson.