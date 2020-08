Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo remake de Mulan é um dos muitos filmes que estavam totalmente prontos para o lançamento quando a situação global da saúde se desenrolou no início deste ano - como Tenet, de Christopher Nolan, está literalmente esperando um momento oportuno para ser lançado, idealmente nos cinemas.

Parece que a Disney decidiu que não é provável que o momento chegue, ou pelo menos não o fará de maneira previsível, e lançará Mulan no Disney + em 4 de setembro, o que seguirá as etapas de Hamilton como um grande lançamento para a plataforma de streaming.

No entanto, há uma diferença fundamental - Mulan não estará livre. Vai custar US $ 30 nos EUA para acesso permanente ao filme, que será seu enquanto você for assinante da Disney +. Isso pode parecer uma qualidade diferente de acordo, dependendo da sua situação.

Se você tem uma família, provavelmente é uma economia comparada a quatro ou cinco ingressos para uma exibição real do filme, o que provavelmente é o pensamento da Disney. Claro, se você está por conta própria e quer assistir Mulan, isso pode parecer um preço alto.

Também não sabemos ainda como o preço mudará internacionalmente, embora a ligação de ganhos da Disney tenha dito que isso varia apenas "levemente", para que não tenhamos esperanças.

Parece também que em territórios onde o filme não pode ser acessado na Disney + ainda haverá lançamentos teatrais, então parece que será um lançamento em fases interessante ao redor do mundo.

Embora Tenet seja outro exemplo que ainda esteja indo aos cinemas, no final de agosto aqui no Reino Unido, se tudo correr bem, será interessante ver como Mulan se sai com este novo plano de lançamento.

Escrito por Max Freeman-Mills.