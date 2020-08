Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Marvel está pronta para entrar nas guerras de streaming com The Falcon e The Winter Soldier, uma nova série limitada exclusiva da Disney +.

O show, que gira em torno dos dois ex-companheiros do Capitão América, será o primeiro dos oito shows programados no MCU que estão planejados para o Disney +. Embora a data de lançamento original de agosto tenha sido adiada recentemente, The Falcon e The Winter Soldier ainda serão o primeiro conjunto original da Disney + no MCU.

Considerando que poderia chegar sem aviso prévio, achamos que seria um bom momento para reunir tudo o que há para saber sobre o Falcão e o Soldado Invernal.

O Falcon e o Soldado Invernal provavelmente se concentrarão em Wilson lutando para se tornar o novo Capitão América.

Os atores Anthony Mackie e Sebastian Stan estão programados para reprisar seus papéis como Sam Wilson e Bucky Barnes, também conhecidos como The Falcon e The Winter Soldier, respectivamente. Os personagens foram importantes nos dois últimos filmes do Capitão América, e sua nova série é considerada uma parte mais ampla do Universo Cinematográfico da Marvel.

O programa está previsto para durar seis episódios e está sendo apresentado como uma série limitada, portanto, não espere uma segunda temporada tão cedo.

Embora a Marvel possa certamente começar a produção em outra temporada, já existem outros oito shows do MCU em andamento para a Disney +. Além disso, parece um boato sobre um novo programa que aparece todos os dias. Pode demorar um pouco até vermos Falcon e Winter Soldier liderando uma produção de MCU novamente.

Foi confirmado que Wyatt Russell interpreta John Walker, também conhecido como US Agent, um super-patriota que muitas vezes acaba sendo um antagonista do Capitão América nos quadrinhos.

Rumores dizem que Walker será a escolha dos EUA em substituir o Capitão América, em vez de Sam Wilson, de Anthony Mackie, que recebeu o Escudo do Capitão América no final de Vingadores: Ultimato. Um boato interessante: nos quadrinhos, Walker foi treinado pelo Taskmaster , o vilão no próximo filme da Viúva Negra.

Você deve se lembrar do Zemo de Daniel Bruhl da Guerra Civil. Ele era apenas um homem comum, sem superpoderes que se vingava dos Vingadores, pois os culpava pela morte de sua família. Ele está programado para retornar como o vilão. Ele exibirá a máscara roxa que ele é conhecido por usar na Marvel Comics.

O retorno do Barão Zemo deve significar coisas interessantes para Bucky Barnes, de Sebastian Stan, pois Zemo manipulou o Soldado Invernal durante a Guerra Civil.

Outro ator que retorna dos dois filmes anteriores do Capitão América é Emily VanCamp como Sharon Carter. Claro, da última vez que a vimos, na Guerra Civil, ela compartilhou um beijo com o Capitão América, que agora é seu tio-avô através do casamento, se seguimos corretamente o material de viagem no tempo do Endgame. Meio nojento.

Isso nos leva a uma grande pergunta que os fãs estão se perguntando: veremos mais uma cena de Chris Evans como o velho Steve Rodgers, como vimos no final do jogo? O próprio ator rebateu rumores de uma participação especial , mas isso não impediu a Internet de correr desenfreada sobre ver a bunda da América mais uma vez.

Discutimos isso em detalhes na seção acima, mas aqui está um resumo dos membros do elenco e da equipe confirmados até agora para a primeira temporada:

Anthony Mackie - O Falcão aka Sam Wilson

Sebastian Stan - O Soldado Invernal, também conhecido como Bucky Barnes

Daniel Bruhl - Barão Helmut Zemo

Emily VanCamp - Sharon Carter

Wyatt Russell - Agente dos EUA aka John Walker

A Marvel originalmente queria lançar The Falcon e The Winter Soldier na Disney + em agosto de 2020, mas foi adiada - sem uma nova data de lançamento .

No entanto, a boa notícia é que o atraso pode durar pouco, pois as filmagens da série limitada foram retomadas em julho . Dado o atraso de cinco meses nas filmagens devido ao coronavírus, e se houver uma rápida reviravolta agora, a Marvel Studios poderá sair da série em algum momento no final deste ano ou no início de 2021.

Mas aqui está outro fator que pode causar um atraso adicional: a Marvel planejava lançar a Viúva Negra em maio - três meses antes da data de lançamento original de The Falcon e The Winter Soldier em agosto. A Marvel parece determinada a dar um lançamento teatral à Viúva Negra, por isso, se houver algum tipo de ligação com as séries The Falcon e The Winter Soldier, isso poderá levar a Marvel a adiar o show até que a Viúva Negra obtenha um lançamento adequado.

Até agora, nosso único olhar para The Falcon e The Winter Soldier foi de um anúncio publicado durante o Super Bowl e incluía trechos de outros programas da Disney + Marvel. Confira o Falcon usando o escudo Vibranium para um teste de lançamento quando o trailer iniciar:

Escrito por Maggie Tillman.