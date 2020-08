Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Mandalorian se tornou um sucesso instantâneo quando foi lançado no Disney + no final de 2019. Tornou-se um farol brilhante nos fãs de Star Wars, considerando que a recente série de filmes de Star Wars produzidos pela Disney fracassou um pouco criticamente (embora os filmes ainda sejam considerados caixa) sucessos no escritório). O Mandaloriano foi nomeado para 15 Emmys até agora, inclusive para Outstanding Drama Series.

Com toda essa empolgação em torno do show, a Disney está, obviamente, planejando uma segunda temporada. Aqui está o que sabemos sobre o The Mandalorian S2 até o momento.

Você pode esperar que a maioria dos seus favoritos - que sobreviveram à primeira temporada - retornem para a segunda temporada. (Você viverá em nossos corações Kuill e IG-11).

Obviamente, isso significa que você verá mais do Mandaloriano de Pedro Pascal, bem como de The Child ou Baby Yoda, como é mais comumente chamado. Os fãs também devem esperar ver Cara Dune, de Gina Carano, e Greef Karga, de Carl Weathers, já que todos confirmaram o retorno da Disney.

The Dark Saber foi uma das perguntas mais importantes do final da primeira temporada de The Mandalorian. O sabre de luz exclusivo foi criado pelo primeiro Mandaloriano Jedi, Tarre Vizsla. Após sua morte, outros Mandalorianos do clã de Vizsla adquiriram a lâmina e a manejaram enquanto governavam Mandalore por gerações.

A história do sabre remonta à maior parte da mitologia de Guerra nas Estrelas, com até Darth Maul empunhando-o em um ponto. Como acaba nas mãos de Moff Gideon continua sendo um mistério. Poderemos ver uma resposta em breve, como o ator que interpreta Moff Gideon disse ao Deadline: "É uma chave para o passado de Moff Gideon".

Boba Fett foi visto pela última vez caindo no poço de Sarlacc em Tatooine em Return of the Jedi, mas parece que ele escapou de alguma forma e aparecerá na segunda temporada de The Mandalorian . O ator Temuera Morrison interpretará o personagem, afirmou o Hollywood Reporter. Ele interpretou Jango Fett em Attack of the Clones, em 2002.

Se você é fã da série animada de Guerra nas Estrelas, provavelmente já esperou anos por uma versão live-action de Padawan de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Bem, rumores apontam para a personagem fazendo sua estréia na segunda temporada de The Mandalorian na Disney + neste outono.

O personagem foi criado originalmente pelo escritor, diretor e produtor do The Mandalorian, Dave Filoni.

Ela tem uma história completa na série animada, onde a vemos começar como Padawan adolescente em Anakin durante as Guerras Clônicas, e quando ela é mais velha, vemos ela ajudando a liderar a luta contra o Império em Rebeldes. Uma das partes mais potencialmente interessantes sobre a entrada de Ahsoka no The Mandalorian é que ela conhecia Yoda e poderia ter algum conhecimento para compartilhar com Mando sobre onde ele poderia encontrar sua família.

Ahsoka será retratada por Rosario Dawson, que tem sido associado ao papel desde que respondeu a um tweet sobre interpretar Ahsoka em 2017.

Outro personagem criado durante o tempo de Dave Filoni trabalhando na série animada de Star Wars é Bo Katan, e relatórios recentes indicam que Katee Sackhoff, que dublou o personagem em Star Wars: Rebels, foi escalada como Bo Katan novamente para a nova temporada de The Mandalorian .

Em Rebeldes, Bo Katan recebeu o Sabre Negro por Sabine Wren para unir os Mandalorianos contra o Império. Então, basicamente ela seria capaz de preencher as lacunas entre o que aconteceu entre os Mandalorianos e o Império, bem como nos informar como Moff Gideon colocou as mãos no Saber Negro.

Parte do que tornou a primeira temporada de The Mandalorian tão especial foi o elenco rotativo de diretores incríveis - encabeçado pelo showrunner John Favreau. Favreau está de volta para a segunda temporada para dirigir pelo menos um episódio. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard e Rick Famuyiwa também terão um episódio.

Quanto aos novos diretores para a próxima temporada, Robert Rodriguez (Alita: Anjo de Batalha) e Peyton Reed (Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa) devem dirigir episódios. Carl Weathers também fará dupla tarefa nesta temporada e dirigirá um episódio.

Discutimos isso em detalhes na seção acima, mas aqui está um resumo dos membros do elenco e da equipe confirmados até agora para a segunda temporada:

Pedro Pascal - o Mandaloriano aka Din Djarin

- o Mandaloriano aka Din Djarin Giancarlo Esposito - Moff Gideon

- Moff Gideon Gina Carano - Cara Dune

- Cara Dune Carl Weathers - Greef Karga

- Greef Karga Baby Yoda - Ele mesmo

A reportagem sobre os rumores de que The Mandalorians se transformou em sua própria indústria de cabanas , com Jamie Lee Curtis e Michael Beihn sendo ambos sujeitos de relatórios não confirmados sobre aparições na segunda temporada do programa. Mas nosso boato favorito é que Timothy Olyphant se juntará ao programa como Cobb Vanth , um ex-escravo que se torna o xerife de Tatooine após a queda dos Hutts, enquanto ostenta armaduras mandalorianas.

Em outras palavras, estamos falando do espaço Deadwood . Aqui está um resumo dos rumores e membros da equipe até agora para a segunda temporada de The Mandalorian:

Rosario Dawson - Ahsoka Tano

- Ahsoka Tano Temuera Morrison - Boba Fett

- Boba Fett Katee Sackhoff - Bo Katan

- Bo Katan Timothy Olyphant - Cobb Vanth

- Cobb Vanth Michael Beihn

Jamie Lee Curtis

O Mandaloriano foi um sucesso tão imediato que a Disney fez o showrunner Jon Favreau começar a filmar em uma segunda temporada logo após a estréia da primeira temporada, que pagou dividendos, já que as filmagens da segunda temporada terminaram antes que pudesse ser afetada pelo bloqueio da pandemia de coronavírus. O CEO da Disney, Bob Chapek, confirmou que ainda podemos esperar a segunda temporada de The Mandalorian em outubro de 2020.

A Disney não lançou um trailer para a segunda temporada.

Escrito por Maggie Tillman.