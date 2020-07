Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Thor está programado para retornar para um quarto passeio solo no Universo Cinematográfico da Marvel com um novo filme chamado Thor: Love and Thunder.

É um dos filmes não-Vingadores mais esperados que a Marvel já produziu, considerando algumas das notícias e rumores que circularam sobre ele. Além disso, nossa próxima aventura no MCU ainda está faltando alguns meses, com o lançamento em novembro da Viúva Negra. Antecipando o destino do MCU, pensamos que seria um bom momento para dividir tudo o que sabemos até agora sobre Love and Thunder.

Um tema comum nas adaptações cômicas da Marvel para o MCU é que as histórias geralmente diferem de maneiras pequenas, mas incrivelmente significativas. Há rumores de que Love and Thunder é inspirado ou vagamente baseado em uma série de histórias em quadrinhos de Thor escritas por Jason Aaron, que vê Jane Foster assumir o manto de Thor quando o Thor original perde a capacidade de levantar o martelo. O quadrinho também vê Foster combater o câncer.

Então, poderíamos muito bem ver uma Thor feminina em Love and Thunder. Mas existem outros rumores, que nada têm a ver com essa teoria, como um enredo especulativo de Beta Ray Bill, ou a possível busca de Valkyrie por uma rainha para ajudá-la a governar Asgard, ou talvez uma ligação com os Guardiões da Galáxia. Resumimos esses rumores abaixo. Lembre-se de que nenhum ou todos eles podem ser verdade.

Endgame representou o fim de uma jornada de uma década para os Vingadores; também estava programado para ser o filme final de Hemsworth, de acordo com relatos sobre seu contrato com o filme. Isso nos fez pensar se ele interpretaria o personagem novamente. No entanto, um quarto filme de Thor foi anunciado como parte dos planos da "Fase Quatro" da Marvel, com a confirmação de que Hemsworth retornará como o Deus nórdico.

Junto com Thor, de Hemsworth, Valkyrie, de Tessa Thompson, retornará, com um enredo em potencial para o filme centrado em sua busca por uma rainha para ajudá-la a governar Asgard. Thompson até deixou escapar recentemente que o último rascunho do roteiro de Love and Thunder inclui tubarões espaciais.

Há outra grande estrela dos filmes anteriores de Thor retornando ... Natalie Portman. Ela pode até ser uma Thor feminina nesta edição.

Nós o perdoaríamos se você achasse que não a via nos filmes da Marvel. Portman interpretou o interesse amoroso de Thor, Jane Foster, nos dois primeiros filmes de Thor, mas parou de aparecer depois do filme The Dark World de 2013. Thor até mencionou os dois terminando em Vingadores: Ultimato. No entanto, quando a Marvel anunciou Love and Thunder, revelou que o personagem de Portman está voltando.

Ela é declaradamente mais do que um interesse amoroso, também. Alguns esperam que Foster prove que ela é digna de empunhar o martelo de Thor, Mjolnir, e capaz de ganhar os poderes de Thor. Seu enredo pode ser livremente adaptado da Marvel Comics, na qual Foster contrai câncer antes de se tornar Thor.

Finalmente, foi confirmado que Christian Bale estará no próximo filme de Thor , mas o personagem exato que ele interpretará ainda não foi nomeado pela Marvel, o que levou a especulações desenfreadas. Uma teoria potencial sugere que ele é Beta Ray Bill, um alienígena com cara de cavalo encarregado da Marvel Comics de levar seu povo a um novo lar em toda a galáxia. Ele até ganha os poderes de Thor.

Ele não é realmente um vilão, mas bate em Thor e leva o martelo.

Ah, há outro personagem confirmado que vale a pena conhecer: Korg. Taika Waititi retornará para dar voz ao amigo de Thor. Ele escreverá e dirigirá o filme também. Lembre-se - ele dirigiu Ragnarok, que muitos acreditam ser um dos melhores e mais cômicos filmes de Thor.

Em termos de outros trechos conhecidos até agora sobre Love and Thunder, houve muito hype sobre um possível spin-off de Asgardians of the Galaxy, dada a conclusão de Endgame, que viu Thor deixar a Terra com os Guardiões. Há poucas notícias sobre o que eles têm feito, mas ainda esperamos que alguns Guardiões apareçam, considerando Vin Diesel, a voz de Groot, reivindicou isso.

Discutimos isso em detalhes na seção acima, mas aqui está um resumo dos membros do elenco e da equipe confirmados até agora para Love and Thunder:

Chris Hemsworth - Voltando ao papel de Thor

- Voltando ao papel de Thor Natalie Portman - Voltando como Jane Foster

- Voltando como Jane Foster Tessa Thompson - Voltando como Valquíria

- Voltando como Valquíria Christian Bale - Novo personagem; nome ainda não revelado

- Novo personagem; nome ainda não revelado Taika Waititi - Voltando como Korg e escrever e dirigir

A Marvel Studios interrompeu temporariamente o desenvolvimento de pré-produção de Thor: Love and Thunder devido à pandemia de coronavírus.

Atualmente, está programado para chegar aos cinemas em 11 de fevereiro de 2022.

Ainda não há trailers para o próximo Thor. Ainda não foi filmado.

