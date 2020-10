Canais infantis da Disney agora exclusivamente na Disney + no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + agora é a casa exclusiva do Disney Channel, Disney Junior e Disney XD no Reino Unido, com todas as séries e programas disponíveis apenas através do serviço de streaming.

Os canais não estão mais disponíveis na TV britânica, através da Sky , Virgin Media , Now TV ou qualquer outro serviço de TV.

Em vez disso, todo o conteúdo e programas, como Doc McStuffins, Elena of Avalor e Descendents, podem ser transmitidos sob demanda por meio do Disney + .

"Disney + é o novo lar de todos os programas e filmes do Disney Channel no Reino Unido. Estamos adicionando centenas de episódios de séries populares para toda a família, para desfrutar em movimento", disse o gerente geral do serviço de streaming, Luke Bradley-Jones.

É amplamente conhecido que o fechamento dos canais foi devido ao não fechamento de novos acordos de distribuição entre a Disney e a Sky, a Virgin TV, etc.

Isso não deve afetar outros países e mercados, no entanto: "A Walt Disney Company continua comprometida com nossos negócios de canais infantis e continua a executar acordos de distribuição para canais Disney em muitos mercados onde Disney + também está disponível, com o objetivo de oferecer aos nossos fãs múltiplos pontos de entrada para nossa narrativa ", disse em junho de 2020.

Disney + custa £ 5,99 por mês no Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.