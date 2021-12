Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - São mais de 45 cenas pós-crédito escondidas como ovos de páscoa no final de todos os filmes e até shows no Universo Cinematográfico Marvel . Alguns existem para dar aos fãs uma última risada, mas muitos deles contêm informações importantes que ligam os mais de 20 filmes e programas juntos, ao mesmo tempo que dão aos fãs algo para mastigar enquanto eles se perguntam sobre o próximo destino do universo.

Você pode não tê-los visto se correu para o banheiro ou desligou a TV assim que viu os créditos rolarem. Ou talvez você os tenha percebido, mas perdeu as referências ou gostaria de saber mais. De qualquer forma, listamos todas as cenas pós-crédito abaixo, para que você possa assistir facilmente a todas, completas com links para Disney +. Também fornecemos algum contexto para ajudá-lo a entender o cronograma da MCU.

squirrel_widget_187869

Siga nosso guia abaixo para aprender sobre todas as cenas pós-créditos MCU (também conhecidas como cenas de créditos finais). Na parte inferior, você encontrará uma versão sem spoiler com links para as cenas reais, se desejar assisti-las.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim dos créditos

Nesta cena localizada no final dos créditos do Homem de Ferro, vemos Tony Stark (Robert Downey Jr), que - após revelar sua identidade como Homem de Ferro - volta para casa para encontrar Nick Fury (Samuel L Jackson) esperando para admitir que o Homem de Ferro não é o único super-herói do mundo. As cenas pós-crédito existiam antes mesmo da Marvel deixar uma prévia de todo um universo cinematográfico no final de Homem de Ferro de 2008?

Assista: Amazon Prime Video e Netflix

Amazon Prime Video e Netflix Onde encontrar: Antes dos créditos

Antes dos créditos rolarem no final de The Incredible Hulk de 2008, a Marvel nos deu outra espiada no futuro dos Vingadores; vemos Tony Stark (Robert Downey Jr) abordar o general Thaddeus “Thunderbolt” Ross (William Hurt) em um bar para informá-lo de que uma equipe está sendo montada.

Esta cena é particularmente interessante para o futuro do MCU, já que Ross aparece no funeral de Tony Stark no filme Avengers: Endgame e está programado para aparecer em Black Widow também. Também estão circulando rumores sobre uma aparição nas próximas séries Falcon e Winter Soldier Disney + e, potencialmente, até mesmo uma equipe Thunderbolts em algum momento no futuro.

Este filme não está disponível atualmente na Disney +, mas isso não é surpreendente, já que a Marvel quer que você o esqueça de qualquer maneira.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim dos créditos

Esta cena pós-créditos nada mais é do que um teaser direto para Thor, que foi lançado um ano após a estreia de Homem de Ferro 2. A cena mostra o Agente do Escudo Phil Coulson (Clark Gregg) chegando a um deserto no Novo México antes de a cena revelar o Martelo de Thor no centro de uma cratera.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim dos créditos

Esta é outra cena pós-crédito provocando um futuro filme MCU. Ele mostra os eventos do primeiro filme dos Vingadores; vemos Nick Fury dar as boas-vindas a Erik Selvig (Stellan Skarsgard) em uma instalação do Shield para que ele possa começar a estudar o Tesserato. No entanto, Selvig está sob o controle de Loki (Tom Hiddleston).

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim dos créditos

Nesta cena no final dos créditos, vemos mais prenúncios para o primeiro filme dos Vingadores, que viria um ano depois. Steve Rodgers (Chris Evans) está fazendo seu treino usual de explodir sacos de pancadas com os punhos quando Nick Fury aparece e pede ajuda para salvar o mundo.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Os Vingadores é nosso primeiro filme com duas cenas. Nós os vemos assim que os créditos rolam.

A primeira cena ocorre no meio e apresenta o titã louco, Thanos (Josh Brolin). Nós o vemos aprender sobre a derrota de Loki nas mãos dos Vingadores. A segunda cena é uma das cenas pós-créditos mais famosas da Marvel: Os exaustos Vingadores, depois de defender Nova York e derrotar um gigantesco exército alienígena invasor, se reúnem para um "Shawarma", ou algo para comer.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim dos créditos

Nesta cena ao final dos créditos, vemos Tony Stark (Robert Downey Jr) contando os acontecimentos do filme para Bruce Banner (Mark Ruffalo), que adormeceu. Enquanto isso é usado para rir, Tony Stark sentando-se com Bruce para uma sessão de terapia improvisada mostra-o lutando com a preocupação de não poder salvar a todos, o que o leva a criar Ultron.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

The Dark World nos dá mais duas cenas no final. A primeira se conecta ao futuro das Pedras do Infinito, como vemos os compatriotas de Thor, Sif (Jaime Alexander) e Volstagg (Ray Stevenson), dão o Aether ao Colecionador (Benicio Del Toro).

A segunda cena, que está no final dos créditos, vê Thor (Chris Hemsworth) retornar para Jane Foster (Natalie Portman), e os dois compartilham um abraço amoroso. Por um tempo, parecia que este era o auge da relação Thor / Jane Foster, já que Portman parou de aparecer no filme e, mais tarde, em Endgame, Thor referiu-se a uma aparente separação. Contudo, Portman retornará para Thor: Love and Thunder.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Outra cena final dupla, legal.

O primeiro prenuncia Vingadores: Era de Ultron. Vemos Wolfgang Von Strucker (Thomas Kretschmann) estudando o cetro / pedra mental de Loki. Ele recorre a dois sobreviventes de testes envolvendo o cetro - Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

A segunda cena está bem no final dos créditos e vê o Soldado Invernal (Sebastian Stan) entrar sorrateiramente em uma exposição com o tema do Capitão América em um museu, onde ele então percebe uma parte da exposição que é dedicada a sua vida passada.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: Antes dos créditos e no final dos créditos

Os primeiros Guardiões da Galáxia têm duas cenas pós-crédito, e ambas se encaixam bem na veia divertida do filme.

A primeira cena é antes dos créditos e vê agora - Baby Groot (Vin Diesel) dançando enquanto Drax (Dave Bautista) afia suas facas. A segunda cena mostra O Colecionador (Benicio Del Toro) sentado entre as ruínas de sua coleção antes do cão espacial russo Cosmos chegar e lamber seu rosto, o que enojou Howard, o Pato.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: a meio dos créditos

Esta cena mostra Thanos (Josh Brolin) colocando a Manopla do Infinito antes de declarar, "Tudo bem, eu mesmo farei isso", enquanto ele sai para obter todas as pedras do Infinito e fazer um confronto final com os Vingadores. Este momento move Thanos para ser o principal antagonista do universo.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Aqui está outra sequência dupla de pós-créditos da Marvel na conclusão de Homem-Formiga, com cada cena prenunciando um futuro filme MCU.

A primeira cena mostra Hank Pym (Michael Douglas) revelando um protótipo de traje de Wasp para sua filha Hope (Evangeline Lilly), aludindo à sequência do Homem-Formiga e da Vespa. A segunda cena mostra um trecho do Capitão América: Guerra Civil, onde vemos Steve Rodgers (Chris Evans) e Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) capturando Bucky Barnes (Sebastian Stan) e discutindo o que fazer com ele.

Sam então diz que conhece um cara que pode ser capaz de ajudar, aludindo ao seu encontro com o Homem-Formiga (Paul Rudd).

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Existem duas cenas finais no Capitão América: Guerra Civil. O primeiro vê Steve Rodgers (Chris Evans) em Wakanda, onde ele testemunha Bucky (Sebastian Stan) entrar em um sono criogênico enquanto os Wakandans descobrem uma maneira de desfazer sua programação mental. Ele então se encontra com TChalla (Chadwick Boseman), que o informa que ele pode ficar em Wakanda o tempo que precisar.

A segunda cena mostra Peter Parker (Tom Holland) voltando para casa no Queens. Sua tia May (Marisa Tomei) pergunta sobre um olho roxo recente de seu tempo com Tony Stark. No final, ele inspeciona seu lançador de teias e descobre que Tony o modificou para que emita um símbolo do Homem-Aranha.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Doctor Strange também tem duas cenas pós-créditos. A primeira é uma cena de Thor: Ragnarok; O Doutor Strange (Benedict Cumberbatch) pergunta por que Thor trouxe Loki para a Terra, antes de os dois chegarem a um acordo de que o Doutor Strange os ajudará se eles retornarem a Asgard imediatamente.

A segunda cena vê o ex-aliado de Strange, Mordo (Chiwetel Ejiofor) atacar Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt), que já havia ajudado Strange. Mordo deixa claro que ele uma ameaça futura quando descreve feiticeiros como o Doutor Strange como o principal problema do mundo.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: Onde encontrá-los: há cinco em todos os créditos

Guardians of the Galaxy Vol II definem o padrão para cenas pós-crédito com cinco - três a mais do que qualquer outro filme MCU. Claro, a maioria deles são apenas pequenas esquetes humorísticas, como Stan Lee conversando com os Vigilantes, Starlord (Chris Pratt) lidando com um adolescente Groot e Kraglin (Sean Gunn) acidentalmente esfaqueando Drax com a flecha de Yondu. As outras duas cenas são provocações que ainda não foram pagas.

O sacrifício de Yondu, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) remonta seu antigo time do qual Yondu fazia parte no passado. Quer esta equipe ressurja nos próximos Guardiões da Galáxia ou acabe em um spin-off Disney +, teremos que esperar.

A outra cena mostra Ayesha (Elizabeth Debicki), líder do Soberano, revelando que ela está criando uma criatura capaz de matar os Guardiões da Galáxia. Ela o chamou de Adam, que é uma referência ao personagem da Marvel Comics Adam Warlock.

Assista: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Existem duas cenas em Homecoming. O primeiro mostra Adrian Toomes (Michael Keaton) abordado na prisão sobre a identidade do Homem-Aranha, mas Toomes se recusa a revelar o que sabe. A segunda cena vem no final dos créditos; O Capitão América de Chris Evan filma um PSA sobre a importância da paciência antes de informar a você e ao público que todos vocês não esperaram por nada.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

A primeira cena extra em Thor: Ragnarok mostra Thor e Loki reconciliados discutindo planos para o futuro do povo Asgardiano quando uma grande nave espacial aparece fora da sua. Nós, é claro, descobrimos mais tarde em Avengers: Infinity War que a nave pertence a Thanos.

A segunda cena vem no final dos créditos e mostra o Grande Mestre (Jeff Goldblum) lidando com as consequências da revolução em Sakaar.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

A primeira das duas cenas extras em Black Panther mostra TChalla (Chadwick Boseman) revelando à ONU que Wakanda é uma superpotência tecnológica e promete ajudar o mundo. A segunda cena mostra Bucky Barnes (Sebastian Stan) acordado e parece ter se recuperado de sua programação mental. Ele é visitado por Shuri (Letitia Wright), que lhe diz que ele tem muito o que fazer.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim dos créditos

Avengers: Infinity War tem apenas uma cena extra, e isso prenuncia o relacionamento de Nick Fury com o Capitão Marvel (Brie Larson) e seu eventual retorno à Terra após o Snap. Conforme os efeitos do Snap se desdobram ao seu redor, Nick Fury (Samuel L Jackson) envia uma comunicação a uma pessoa desconhecida por meio de um bipe supercarregado. E então, ele se transforma em pó.

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Aqui está outra sequência dupla de pós-créditos da Marvel na conclusão de Homem-Formiga, com cada cena prenunciando um futuro filme MCU.

A primeira cena mostra Hank Pym (Michael Douglas) revelando um protótipo de traje de vespa para sua filha Hope (Evangeline Lilly), aludindo à sequência do Homem-Formiga e da Vespa. A segunda cena mostra um trecho do Capitão América: Guerra Civil, onde vemos Steve Rodgers (Chris Evans) e Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) capturando Bucky Barnes (Sebastian Stan) e discutindo o que fazer com ele.

Sam então diz que conhece um cara que pode ser capaz de ajudar, aludindo ao seu encontro com o Homem-Formiga (Paul Rudd).

Veja: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Há duas cenas pós-créditos em Capitão Marvel de 2019, uma das quais mostra Vingadores: Endgame. Enquanto um grupo de Vingadores discute o pager encontrado onde Fury se desintegrou, o Capitão Marvel (Brie Larson) aparece na sala e exige saber o que aconteceu com Fury.

A outra cena explica como Fury recuperou o Tesseract de Goose the Cat.

Assista o filme: Disney +

Disney + Onde encontrar: N / D

Então, o maior filme MCU de todos eles não incluiu uma cena pós-créditos, mas há um pequeno retorno de chamada que os fãs obstinados podem ter percebido enquanto esperavam pelos créditos. À medida que os créditos começam a diminuir, você pode ouvir o som de Tony Stark dando forma ao ferro para seu primeiro terno.

Veja: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no final dos créditos

Homem-Aranha: Far From Home teve duas das cenas pós-créditos mais importantes até agora. Na primeira cena, vemos Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya) terminando de lançar a web pela cidade quando as notícias aparecem em uma TV próxima. J Jonah Jameson (JK Simmons) exibe um vídeo adulterado com Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) atribuindo suas próprias ações ao Homem-Aranha e revelando a verdadeira identidade do herói.

Na cena extra final, vemos Nick Fury (Samuel L Jackson) e Maria Hill (Cobie Smulders) eram na verdade os Skrulls mutantes, Talos (Ben Mendelsohn) e Soren (Sharon Blynn), e eles chamam o verdadeiro Nick Fury, que está atualmente a bordo de uma nave Skrull no espaço profundo.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits

There are two post-credits scenes in the season finale of WandaVision. The first sees Monica Rambeau (Teyonah Paris) in the aftermath of Wanda leaving Westview, where she is approached by a Skrull who says she was sent by her old friend, Carol Danvers.

The other sees Wanda Maximoff living a reclusive life in a wooded location as she studies Agatha Harkness' books of magic and she begins to hear her children cry out. Marvel updated this ending after the finale aired, and you can now see an astral form of Doctor Strange approaching Wanda's cabin, teasing both characters' future in The Multiverse of Madness.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The Falcon and The Winter Soldier's season finale features only one post-credits scene. It sees Sharon Carter (Emily VanCamp) receiving a pardon from the US government and the opportunity to return to her old job. As she leaves the courthouse, she calls one of her former contacts and says that she now has direct access to US technology and weapons.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The Loki season finale features a very small post-credits scene that sees a TVA file stamped with the message, "Loki will return in Season 2."

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The post-credits scene of Black Widow sees Florence Pugh's Yelena Belova at the grave of her sister, Natasha Romanoff following her death in Avengers: Endgame. While there, she's approached by Julia Louis-Dreyfus's Valentina Allegra de Fontaine with a proposition to go after the person responsible for Natasha's death, and then Valentina shows her a picture of Hawkeye.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The season finale of What If featured a post-credits scene that sees Peggy Carter (Hayley Atwell) return to her own timeline. Once there, Black Widow defeats Batroc, and then Peggy arrives and they discover the Hydra Stomper armour that Steve Rogers used to fight alongside Peggy. Before the scene ends, Natasha reveals that there's someone inside the armour.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits and end of credits

Shang Chi features two post-credits scenes.

The first shows Shang-Chi (Simu Liu) and Katy (Awkwafina) meeting with Wong, Bruce Banner, and Carol Danvers. It's revealed that Shang Chi's 10 rings are sending some type of message out. The second scene reveals Shang Chi's sister Xialing (Meng'er Zhang) has become the new leader of their father's criminal organization, the Ten Rings, as she's flanked by Razor Fist (Florian Munteanu) and Jon-Jon (Ronny Chieng).

Watch it: Disney+ on 12 January 2022

Disney+ on 12 January 2022 Where to find them: End of credits

Eternals also features two post-credits scenes.

The first sees Makari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), and Thena (Angelina Jolie) drifting through space before they are found by Eros (Harry Styles), the brother of Thanos, and his friend Pip (Patton Oswalt). Eros then reveals that he knows where the Eternals' other friends are.

The other scene sees Dane Whitman (Kit Harrington) discover the ancient sword that will turn him into the Black Knight.

Watch it: Netflix

Netflix Where to find them:End of credits

Venom’s post-credits scene sees Tom Hardy’s Eddie Brock venture to a prison in order to conduct an interview with a serial killer named Cletus Kassidy, who comic book fans will recognize as the villain Carnage.

Watch it: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Where to find them:End of credits

The Venom sequel has a post-credits scene that sees Tom Hardy’s Eddie Brock on vacation with the Venom symbiote when a gold light passes over them leaving them in a totally new room. Then a news bulletin appears on the TV covering the revelation of Spider-Man’s identity from the Spider-Man: Far From Home post-credits scene.

Aqui está uma compilação de todas as cenas finais do filme da Marvel, mas sem spoiler:

Então, talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Veja: Netflix

Netflix Onde encontrá-los: Fim dos créditos

Aqui está uma compilação de todas as cenas finais do filme da Marvel, mas sem spoiler:

Então, talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Veja: Netflix

Netflix Onde encontrá-los: Fim dos créditos

Aqui está uma compilação de todas as cenas finais do filme da Marvel, mas sem spoiler:

Então, talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Veja: Netflix

Netflix Onde encontrá-los: Fim dos créditos