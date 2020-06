Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Existem 39 cenas de pós-crédito escondidas como ovos de páscoa no final de todos os filmes do Universo Cinematográfico da Marvel . Alguns deles simplesmente existem para dar aos fãs uma risada extra antes de saírem do cinema, mas muitos contêm informações importantes que unem os mais de 20 filmes, além de dar aos fãs algo para mastigar enquanto se perguntam para onde o universo está indo. .

Você pode ter sentido falta deles se correu para o banheiro ou desligou a TV assim que viu os créditos rolarem. Ou talvez você os tenha pego, mas perdeu as referências ou gostaria de saber mais. De qualquer forma, listamos todas as cenas pós-crédito abaixo, para que você possa assisti-las facilmente, com links para o Disney +. Também fornecemos algum contexto para ajudá-lo a entender a linha do tempo do MCU.

Siga o nosso guia abaixo para aprender sobre cada ovo de páscoa nas cenas de pós-crédito do MCU. Na parte inferior, você encontrará uma versão sem spoilers com links para as cenas reais, se desejar assisti-las.

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO.

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim de créditos

Nesta cena localizada no final dos créditos do Homem de Ferro, vemos Tony Stark (Robert Downey Jr), que - depois de revelar sua identidade como Homem de Ferro - volta para casa e encontra Nick Fury (Samuel L Jackson) esperando para admitir que o Homem de Ferro não é o único super-herói do mundo. As cenas pós-crédito existiram antes que a Marvel deixasse uma prévia de um universo cinematográfico inteiro no final do Homem de Ferro de 2008?

Assista à cena: Amazon Prime

Amazon Prime Onde encontrar: Antes dos créditos

Antes dos créditos rolarem no final de O Incrível Hulk de 2008, a Marvel nos deu outra espiada no futuro dos Vingadores; vemos Tony Stark (Robert Downey Jr) abordando o general Thaddeus “Thunderbolt” Ross (William Hurt) em um bar para informá-lo de que uma equipe está sendo montada.

Essa cena é particularmente interessante para o futuro do MCU, como Ross aparece no funeral de Tony Stark no filme Avengers: Endgame e está previsto para aparecer também na Viúva Negra. Também circulam rumores sobre uma aparição nas próximas séries Falcon e Winter Soldier Disney + e, potencialmente, até uma equipe Thunderbolts em algum momento no futuro.

Este é o único filme atualmente não disponível em uma plataforma de streaming, mas isso não é surpreendente, já que a Marvel quer que você esqueça disso de qualquer maneira.

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim de créditos

Essa cena pós-créditos não passa de um teaser direto de Thor, lançado um ano após a estreia de Iron Man 2. A cena mostra o agente do escudo Phil Coulson (Clark Gregg) chegando a um deserto no Novo México antes que o tiro apareça para revelar o Martelo de Thor no centro de uma cratera.

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim de créditos

Esta é outra cena pós-crédito provocando um futuro filme do MCU. Ele visualiza eventos no primeiro filme dos Vingadores; vemos Nick Fury dando as boas-vindas a Erik Selvig (Stellan Skarsgard) em uma instalação Shield, para que ele possa começar a estudar o Tesseract. No entanto, Selvig está sob o controle de Loki (Tom Hiddleston).

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim de créditos

Nesta cena no final dos créditos, vemos mais prenúncios do primeiro filme dos Vingadores, que viria um ano depois. Steve Rodgers (Chris Evans) está fazendo seu treino habitual de explodir sacos de pancadas com os punhos quando Nick Fury aparece e pede ajuda para salvar o mundo.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Os Vingadores é o nosso primeiro filme com duas cenas. Nós os vemos quando os créditos rolam.

A primeira cena ocorre no meio do caminho e apresenta o titã louco, Thanos (Josh Brolin). Nós o vemos saber da derrota de Loki nas mãos dos Vingadores. A segunda cena é uma das cenas de crédito final mais famosas da Marvel: Os Vingadores exaustos, depois de defender Nova York e derrotar um gigantesco exército alienígena invasor, se reúnem para um "Shawarma" ou algo para comer.

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim de créditos

Nesta cena no final dos créditos, vemos Tony Stark (Robert Downey Jr) recontando os eventos do filme para Bruce Banner (Mark Ruffalo), que adormeceu. Enquanto isso é motivo de riso, Tony Stark sentado com Bruce para uma sessão de terapia improvisada mostra-o lutando com a preocupação de que ele não pode salvar a todos, o que o leva a criar Ultron.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

O Mundo das Trevas nos dá mais duas cenas no final. O primeiro se conecta ao futuro das Pedras do Infinito, como vemos os compatriotas de Thor, Sif (Jaime Alexander) e Volstagg (Ray Stevenson), entregando o Éter ao Colecionador (Benicio Del Toro).

A segunda cena, que está no final dos créditos, vê Thor (Chris Hemsworth) retornar a Jane Foster (Natalie Portman), e os dois compartilham um abraço amoroso. Por um tempo, parecia que esse era o auge da relação Thor / Jane Foster, quando Portman parou de aparecer no filme e, mais tarde, em Endgame, Thor menciona uma separação aparente. No entanto, Portman retornará para Thor: Love and Thunder.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Outra cena final dupla, legal.

O primeiro prenuncia Vingadores: Era de Ultron. Vemos Wolfgang Von Strucker (Thomas Kretschmann) estudando a pedra do cetro / mente de Loki. Ele se volta para dois sobreviventes de testes envolvendo o cetro - Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

A segunda cena está no final dos créditos e vê o Soldado Invernal (Sebastian Stan) se infiltrar em uma exposição com tema do Capitão América em um museu, onde ele percebe uma parte da exposição que é dedicada à sua vida passada.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: Antes dos créditos e no final dos créditos

O primeiro Guardiões da Galáxia tem duas cenas pós-crédito, e ambas se encaixam bem com a série engraçada do filme.

A primeira cena é anterior aos créditos e agora vemos Baby Groot (Vin Diesel) dançando enquanto Drax (Dave Bautista) afia suas facas. A segunda cena mostra O Colecionador (Benicio Del Toro) sentado entre as ruínas de sua coleção antes do cão espacial russo Cosmos chegar e lamber o rosto, o que irrita Howard, o Pato.

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: no meio dos créditos

Essa cena mostra Thanos (Josh Brolin) colocando a Manopla do Infinito antes de declarar: "Tudo bem, eu vou fazer isso sozinho", enquanto ele parte para obter todas as pedras do Infinito e fazer um confronto final com os Vingadores. Esse momento faz com que Thanos seja o principal antagonista do universo.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Aqui está outra sequência dupla de pós-crédito da Marvel na conclusão de Homem-Formiga, com cada cena prenunciando um futuro filme do MCU.

A primeira cena mostra Hank Pym (Michael Douglas) revelar um protótipo de traje de Vespa para sua filha Hope (Evangeline Lilly), aludindo às sequências de Homem-Formiga e The Wasp. A segunda cena mostra um trecho de Captain America: Civil War, onde vemos Steve Rodgers (Chris Evans) e Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) capturaram Bucky Barnes (Sebastian Stan) e estão discutindo o que fazer com ele.

Sam então diz que conhece um cara que pode ajudar, fazendo alusão ao seu encontro com o Homem-Formiga (Paul Rudd).

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Há duas cenas finais no Capitão América: Guerra Civil. O primeiro vê Steve Rodgers (Chris Evans) em Wakanda, onde ele testemunha Bucky (Sebastian Stan) entrar em sono criogênico, enquanto os wakandenses descobrem uma maneira de desfazer sua programação mental. Ele então se encontra com TChalla (Chadwick Boseman), que informa que ele pode ficar em Wakanda pelo tempo que precisar.

A segunda cena mostra Peter Parker (Tom Holland) voltando para casa no Queens. Sua tia May (Marisa Tomei) pergunta sobre um novo olho roxo de seu tempo com Tony Stark. No final, ele inspeciona seu atirador da web e descobre que Tony o modificou para emitir um símbolo do Homem-Aranha.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los No meio dos créditos e no final dos créditos

Doctor Strange também tem duas cenas pós-crédito. A primeira é uma cena de Thor: Ragnarok; O Doutor Strange (Benedict Cumberbatch) pergunta por que Thor trouxe Loki para a Terra, antes que os dois cheguem a um acordo que o Doutor Strange os ajudará se eles retornarem a Asgard imediatamente.

Na segunda cena, o ex-aliado de Strange, Mordo (Chiwetel Ejiofor), ataca Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt), que já havia ajudado Strange. Mordo deixa claro que ele é uma ameaça futura quando descreve feiticeiros como Doctor Strange como o principal problema do mundo.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: Existem cinco em todo o crédito

Guardiões da Galáxia Vol II estabeleceu o padrão para cenas pós-crédito com cinco - três a mais do que qualquer outro filme do MCU. Claro, a maioria deles são apenas pequenos esquetes cômicos, como Stan Lee conversando com os Watchers, Starlord (Chris Pratt) lidando com um adolescente Groot, e Kraglin (Sean Gunn) acidentalmente esfaqueando Drax com a flecha de Yondu. As outras duas cenas são provocações que ainda não foram pagas.

Ao seguir o sacrifício de Yondu, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) remonta sua antiga equipe da qual Yondu fazia parte no passado. Se essa equipe ressurgir nos próximos Guardiões da Galáxia ou acabar em um spin-off da Disney + , teremos que esperar.

A outra cena mostra Ayesha (Elizabeth Debicki), líder do Soberano, revelando que está criando uma criatura capaz de matar os Guardiões da Galáxia. Ela o nomeou Adam, que é uma referência ao personagem da Marvel Comics, Adam Warlock .

Assista às cenas: Amazon Prime

Amazon Prime Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Há duas cenas no regresso a casa. O primeiro mostra Adrian Toomes (Michael Keaton) abordado na prisão sobre a identidade do Homem-Aranha, mas Toomes se recusa a revelar o que sabe. A segunda cena vem no final dos créditos; O Capitão América de Chris Evan filma um PSA sobre a importância da paciência antes de informar você e o público que todos esperaram por nada.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

A primeira cena extra em Thor: Ragnarok mostra Thor e Loki reconciliados discutindo planos para o futuro do povo asgardiano quando uma grande espaçonave aparece do lado de fora deles. É claro que mais tarde aprendemos em Vingadores: Guerra Infinita que o navio pertence a Thanos.

A segunda cena acontece no final dos créditos e vê o Grão-Mestre (Jeff Goldblum) lidando com as consequências da revolução em Sakaar.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

A primeira de duas cenas extras em Pantera Negra mostra TChalla (Chadwick Boseman) revelando à ONU que Wakanda é uma superpotência tecnológica e se compromete a ajudar o mundo. A segunda cena mostra que Bucky Barnes (Sebastian Stan) acordou e parece estar recuperado de sua programação mental. Ele é visitado por Shuri (Letitia Wright), que diz que ele tem muito o que fazer.

Assista à cena: Disney +

Disney + Onde encontrar: Fim de créditos

Avengers: Infinity War tem apenas uma cena extra, e prenuncia o relacionamento de Nick Fury com o Capitão Marvel (Brie Larson) e seu eventual retorno à Terra, após o Snap. À medida que os efeitos do Snap se desdobram ao seu redor, Nick Fury (Samuel L. Jackson) envia uma comunicação a uma pessoa desconhecida através de um sinal sonoro super carregado. E então, ele desbota em pó.

Assista às cenas: Netflix

Netflix Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Há duas cenas finais na sequência do Homem-Formiga de 2015. A única cena no final é apenas para rir; mostra uma formiga gigante tocando bateria elétrica de Scott. O outro chega no meio dos créditos e é crítico para o elemento de viagem no tempo de Avengers: Endgame, pois vê Scott (Paul Rudd) indo para o reino quântico no momento em que Thano estala os dedos.

Assista às cenas: Disney +

Disney + Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Há duas cenas de crédito final no Capitão Marvel de 2019, uma das quais visualiza Vingadores: Ultimato. Enquanto um grupo de Vingadores discute o pager encontrado onde Fury se desintegrou, o Capitão Marvel (Brie Larson) aparece na sala e exige saber o que aconteceu com Fury.

A outra cena explica como Fury conseguiu o Tesseract de volta de Goose the Cat.

Assista ao filme: Disney +

Disney + Onde encontrar: N / A

Então, o maior filme de MCU de todos eles não incluiu uma cena pós-crédito, mas há um pequeno retorno que os fãs obstinados podem ter percebido enquanto esperavam pelos créditos. À medida que os créditos começam a diminuir, você pode ouvir o som de Tony Stark batendo em ferro no seu primeiro traje.

Assista às cenas: Starz

Starz Onde encontrá-los: no meio dos créditos e no fim dos créditos

Spider-Man: Far From Home teve duas das cenas pós-crédito mais importantes ainda. Na primeira cena, vemos Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya) terminando a web pela cidade quando as notícias aparecem em uma TV próxima. J Jonah Jameson (JK Simmons) transmite um vídeo com Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) fixando suas próprias ações no Homem-Aranha e revelando a verdadeira identidade do herói.

Na cena extra final, vemos Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Maria Hill (Cobie Smulders) na verdade eram os Skrulls, Talos (Ben Mendelsohn) e Soren (Sharon Blynn), que chamam de Nick Fury, que está atualmente a bordo de um navio Skrull no espaço profundo.

Aqui está uma compilação de todas as cenas finais do filme da Marvel, mas sem spoilers:

