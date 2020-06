É aqui que Frozen 2 está chegando à Disney + no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney anunciou que Frozen 2 estreará na Disney + no Reino Unido no próximo mês - o serviço de streaming incluirá o filme a partir de 3 de julho.

O filme só estava disponível anteriormente na Disney + nos EUA, Austrália e Holanda até agora - mas não no Reino Unido onde a Disney + foi lançada no final de março. Como Frozen 2 é um dos conteúdos mais esperados da Disney nos últimos tempos, provavelmente será a espinha dorsal de um impulso de verão para o serviço de streaming, que aparentemente possui cerca de 55 milhões de usuários ativos em todo o mundo.

O Frozen 2 já estava disponível digitalmente no Reino Unido, mas você teria que pagar por isso especificamente através da Sky Store ou de outros serviços de pagamento por download. Como parte do lançamento, a Disney + UK também apresentará um documentário making of chamado Into the Unknown: Making Frozen 2, de 26 de junho.

squirrel_widget_187869

O Disney + já oferece uma vasta seleção de filmes e programas de TV da Marvel Studios, Star Wars e filmes da Pixar, além de todos os clássicos da Disney, incluindo o original Frozen.

Mais uma vez, Frozen 2 segue Elsa que, com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, viaja para encontrar a fonte de seus poderes mágicos e salvar o reino de Arendelle.