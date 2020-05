Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney, em comemoração ao Dia Nacional do Streaming, anunciou uma nova série de Muppets, que será exclusiva da Disney +.

Chamado Muppets Agora, a série original estreou em 31 de julho no serviço. Muppets Now foi descrito como uma comédia de situação improvisada. A Disney lançou o programa pela primeira vez em agosto passado ... e depois ficou em silêncio. Agora, finalmente está revelando uma data de lançamento e arte para o show, dando aos fãs ansiosos uma olhada em parte do elenco, que inclui Kermit the Frog e Miss Piggy.

Muppets Now é a primeira série original do Muppets Studio para Disney +. A primeira temporada será composta por seis episódios.

Aqui está a linha de log do programa:

“A Scooter corre para cumprir seus prazos de entrega e fazer o upload da nova série Muppet para streaming. Acontece que os episódios estão vencidos agora, e ele precisará navegar por quaisquer obstáculos, distrações e complicações que o resto da gangue Muppet jogue contra ele. ”

A Disney também disse que o Muppets Now está "transbordando de loucura espontânea, estrelas convidadas surpreendentes e mais sapos, porcos, ursos (e tudo mais) do que o permitido legalmente". que primeiro os tornaram famosos ".

O MuppetsNow estará disponível no Disney + nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Índia para começar. Para saber mais sobre o Disney +, incluindo como funciona e quanto custa, consulte nosso guia aqui.