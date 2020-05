Hamilton chega à Disney + de graça em 3 de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de adicionar Star Wars: The Rise of Skywalker à Disney + apenas uma semana após seu lançamento pago, a Disney está colocando outra de suas grandes armas na plataforma de streaming antes do previsto.

A versão filmada do imensamente popular e premiado Hamilton estará disponível para todos os assinantes do Disney + a partir de quarta-feira, 3 de julho de 2020.

E, como o Rise, a Disney está disponibilizando-o em todas as regiões que têm acesso ao Disney +, incluindo Reino Unido, EUA, Austrália e muitos países da Europa Central.

Estrelando Lin-Manuel Miranda, que também escreveu o musical, Hamilton conta a história de Alexander Hamilton - um dos pais fundadores dos Estados Unidos ... na música.

A versão filmada foi dirigida por Thomas Kail, que usou novas técnicas para capturar as performances no palco de uma maneira mais íntima do que muitos filmes semelhantes.

"Estou tão orgulhoso da beleza que Tommy Kail trouxe Hamilton para a tela. Ele deu a todos que assistem a este filme o melhor lugar da casa", disse Miranda.

"Sou muito grato à Disney e à Disney + por repensar e mudar nosso lançamento para o fim de semana de 4 de julho deste ano, à luz do mundo virar de cabeça para baixo"

Uma assinatura Disney + custa £ 5,99 por mês no Reino Unido, $ 6,99 nos EUA e € 6,99 nas regiões disponíveis na Europa.

