Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É 4 de maio e a Disney + tem alguns mimos relacionados a Guerra nas Estrelas para comemorar.

Para começar, Star Wars: The Rise of Skywalker agora está disponível para assistir na plataforma de streaming - uma semana após o lançamento do disco e no 4K Dolby Vision, para inicializar. Como é o episódio um do documentário da The Mandalorian Disney Gallery, agora que a série terminou no Reino Unido.

A diversão não pára por aí, já que uma série de novos avatares de perfil também estão disponíveis.

Agora você pode optar por ser um porg, DO de Rise of Skywalker, um soldado do 332º, Jabba the Hutt, Bo Katan, Capitão Rex ou a versão animada da série Clarth Wars de Darth Maul.

Também haverá "aquisições de arte" no serviço Disney + , criado em torno dos filmes Star Wars Universe e 4 de maio.

1/5 Disney

Gostamos particularmente da arte conceitual original para C-3PO e R2-D2 de Ralph McQuarrie, escolhida como cabeçalho.

Além da exibição do último episódio de The Mandalorian no Reino Unido e na Europa na sexta-feira, a série Clone Wars também chegou ao fim.

A Disney + também adicionou Star Wars: Resistance à plataforma recentemente, então há muito para você se divertir hoje.

squirrel_widget_187869