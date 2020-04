Disney + recebe Star Wars The Rise of Skywalker em 4 de maio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É 4 de maio em breve e isso, é claro, significa que está quase na hora das comemorações de Guerra nas Estrelas em 4 de maio. E que melhor começo do que disponibilizar Star Wars: The Rise of Skywalker para visualização no Disney + para todos os assinantes?

É exatamente isso que a Disney está fazendo - o último capítulo da série de filmes Star Wars e o último da saga Skywalker estará disponível para assistir no Disney + a partir de 4 de maio, sem nenhum custo extra.

Isso sem dúvida irritará alguns que pagaram pelo filme em formato de disco ou de download digital recentemente (compramos apenas a versão 4K Blu-ray 4K recentemente), mas todo mundo vai se arrepender com a idéia de ser capaz de assistir a todos os filmes no serviço de streaming, do começo ao fim. E tudo em 4K HDR para inicializar.

Star Wars: The Rise of Skywalker estará disponível no Disney + em todas as regiões onde o serviço também está disponível, não apenas nos EUA e no Canadá. Isso significa que o Reino Unido vai conseguir ao mesmo tempo. A única exceção é a Holanda, que o receberá no dia 5 de maio, graças ao feriado do memorial do país.

Os fãs do Reino Unido de Star Wars também terão um prazer em 1º de maio, com o episódio final de The Mandalorian disponível naquele dia - momento ideal para estimular seu apetite pelo filme.