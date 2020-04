Disney + disponível em dispositivos Now TV, com transmissão em até 4K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como prometido anteriormente, o Disney + agora está disponível para visualização em dispositivos inteligentes Now TV . Um aplicativo está disponível para download na App Store.

Além disso, aqueles com um Now TV Smart Box 4K podem transmitir conteúdo da Disney + em até Ultra HD - algo que ainda não está disponível no Sky Q.

O aplicativo Now TV Disney + funciona da mesma forma que os aplicativos do serviço de streaming para outros dispositivos. Você precisa registrar uma conta Disney + no disneyplus.com primeiro, pois não pode se inscrever no aplicativo, mas depois de fazer login, todas as outras opções estarão disponíveis desde o início.

Isso inclui perfis para até seis membros da família e controle dos pais, incluindo um perfil dedicado a crianças.

No entanto, vale a pena notar que todo o conteúdo do Disney + é limitado a uma idade de 12 anos, portanto o perfil das crianças é especificamente para crianças mais novas.

"Com a chegada do aplicativo Disney +, os clientes agora podem desfrutar do novo serviço de streaming da Disney, juntamente com a lista de originais Sky da Now TV, conjuntos de caixas premiados, filmes de grande sucesso e programas infantis favoritos", disse Marina Storti, diretora administrativa da Now TV.

"Esta nova adição amplia a gama de conteúdos disponíveis em nossos dispositivos e ajuda a simplificar ainda mais a luta de navegar em várias entradas de TV para encontrar o que você deseja assistir".

O Now TV Smart Stick está disponível por apenas £ 24,99 e, além do conteúdo do Now TV e agora Disney +, pode ser usado para acessar o BBC iPlayer, ITV Hub e Netflix, entre vários outros serviços de streaming gratuitos e pagos.

