A série de sucesso da Disney + Star Wars, The Mandalorian, está recebendo um documentário detalhado dos bastidores, e agora temos um trailer para dissecar.

Chamada Disney Gallery: The Mandalorian, as novas docuseries de oito partes estrearão, é claro, no serviço de streaming. Está programado para estrear no Star Wars Day, também conhecido em 4 de maio (4 de maio). E, como The Mandalorian, novos episódios do programa serão lançados semanalmente, toda sexta-feira.

Parece que o programa terá algumas discussões divertidas em mesas-redondas, além de visões técnicas de como as coisas foram feitas. Temos vislumbres de uma mesa redonda com diretores que lideraram um episódio da série, com outro parecendo que apresenta o elenco principal do programa.

Também sabemos que o documentário contará com entrevistas com o elenco e a equipe de produção, além de clipes nunca antes vistos. O diretor, escritor e produtor Jon Favreau já disse que os documentários deveriam deixar os fãs do programa "dar uma olhada no interior e ver uma perspectiva diferente, e talvez um entendimento maior, de como o The Mandalorian se uniu".

Esperamos ver muito Baby Yoda, embora ele seja tecnicamente chamado de The Child. O show deve dar uma olhada nos efeitos especiais e acessórios usados em todo o Mandalorian. Até tocará na tecnologia de George Lucas usada.

A pontuação do programa e as conexões com outros personagens de Star Wars também serão temas comuns. A Disney provavelmente espera que isso seja suficiente para aguçar o apetite dos fãs enquanto eles esperam que a segunda temporada chegue ao Disney + em outubro (desde que não haja atrasos devido à situação atual em todo o mundo).