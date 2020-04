Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Disney e suas subsidiárias continuam ajustando a data de lançamento para seus próximos filmes.

Devido à pandemia do coronavírus, vários estúdios de Hollywood foram forçados a adiar indefinidamente produções originalmente definidas para atingir os cinemas nesta primavera e verão. Agora, a Disney está fornecendo mais clareza sobre quando alguns filmes da Disney, Marvel e Fox vão finalmente estrear.

Aqui está a lista completa dos próximos filmes da Disney e da Marvel e suas datas de estreia.

Data de lançamento da Viúva Negra : Abertura nos cinemas em 6 de novembro de 2020

O atraso da Viúva Negra fez com que vários outros títulos da Marvel fossem adiados por meses a partir da data de lançamento original.

Eternals data de lançamento: Inauguração nos cinemas em 12 de fevereiro de 2021

Inauguração nos cinemas em 12 de fevereiro de 2021 Data de lançamento de Shang-Chi: Abertura nos cinemas em 7 de maio de 2021

Abertura nos cinemas em 7 de maio de 2021 Doctor Strange 2 data de lançamento: Abertura nos cinemas em 5 de novembro de 2021

Abertura nos cinemas em 5 de novembro de 2021 Thor: Love And Thunder data de lançamento: Abertura nos cinemas em 18 de fevereiro de 2022

Abertura nos cinemas em 18 de fevereiro de 2022 Black Panther 2 data de lançamento: Abertura nos cinemas em 6 de maio de 2022

Abertura nos cinemas em 6 de maio de 2022 Data de lançamento do Capitão Marvel 2:Abertura nos cinemas em 8 de julho de 2022

Artemis Fowl data de lançamento: Estreia na Disney+ no verão 2020

Estreia na Disney+ no verão 2020 Datade lançamento Mulan : Inauguração nos cinemas em 25 de julho de 2020

Data de lançamento do Free Guy: Inauguração nos cinemas em 11 de dezembro de 2020

Inauguração nos cinemas em 11 de dezembro de 2020 Data de lançamento do Livro da Selva: Inauguração nos cinemas em 30 de julho de 2021

Em termos de filmes vindos da The Walt Disney Company, sim, existem outros projetos que foram adiados.

O quinto Indiana Jones sem título da Disney foi adiado de 2021 para 29 de julho de 2022. O Jungle Cruise do estúdio também foi adiado um ano para 30 de julho de 2021. Enquanto isso, a Searchlight Pictures detida pela Disney atrasou o The French Dispatch de julho para 16 de outubro de 2020. Oh, e Fox's New Mutants não tem uma nova data de lançamento, mas Pixar's Soul ainda está definido para 20 de junho.

Há, neste momento de escrita, mais de um milhão de casos do novo coronavírus, um vírus que causa a doença respiratória conhecida como COVID-19. Está se espalhando rapidamente pelo globo e atualmente é uma pandemia com mais de 50.000 mortes. Governos em todos os lugares mandaram quarentenas, forçando cinemas em quase todas as cidades, estados e países a fecharem.

Por conseguinte, a grande maioria das produções foi adiada e tem de ser reprogramada. Cada título precisará da maior divulgação teatral possível em todo o mundo, ou suspeitamos que seus estúdios e distribuidores sofrerão perdas catastróficas.