Como conseguir Disney Plus na Sky Q

(Pocket-lint) - Se você tem Sky Q e chegou a este artigo, você provavelmente estará se perguntando como colocar a Disney+ nele e como você pode assistir filmes da Disney, como The Mandalorian e programas de TV, como Grey's Anatomy.

A Disney+ está disponível no Sky Q através do aplicativo Disney+ e esta é a forma de chegar a ele.

O aplicativo Disney+ está disponível na seção Apps do menu Sky Q. Você pode vê-lo na seção Aplicativos em Destaque, se não, então rolar para baixo até encontrá-lo e entrar no site.

Para encontrar a seção Apps, clique no botão Home em seu controle remoto Sky. A partir da aba Home no menu à esquerda, pressione com a seta para a direita e para baixo com a seta para baixo. A seção Apps está embaixo de suas Gravações, e a seção Continue Watching.

Sim. A Disney+ está disponível na Sky Q como um serviço totalmente integrado como o Netflix, embora você também possa assinar o serviço separadamente.

Se você assinar através da Sky, os shows da Disney+ são mostrados ao lado da Sky (e da Netflix se você tiver uma assinatura através da Sky) no guia do programa (EPG). Se você assinar separadamente, os programas Disney+ não aparecerão ao lado dos programas ou recomendações da Sky, mas você ainda pode acessar o serviço completo através do aplicativo Disney+.

AGORA tem o aplicativo Disney+ dedicado e está disponível através da loja de aplicativos AGORA.

Você precisará se inscrever no serviço Disney+ através da Disney e, como a Netflix, a Disney+ não está incluída em nenhum dos passes da NOW.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Britta O'Boyle.